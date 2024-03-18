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Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
Першими Путіна привітали з перемогою на виборах лідери Венесуели, Нікарагуа, Куби, Гондурасу, Північної Кореї, Таджикистану та Узбекистану
фото з відкритих джерел

Першим російського диктатора привселюдно з «тріумфом» на виборах привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро

З перемогою на «виборах» російського диктатора привітали у першу чергу країни третього світу. Про це пише The Moscow Time.

Зокрема першими Путіна привітали з перемогою на виборах лідери Венесуели, Нікарагуа, Куби, Гондурасу, Північної Кореї, Таджикистану та Узбекистану.

Першим російського диктатора привселюдно з «тріумфом» на виборах привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він опублікував вітальний пост у соцмережі X, написавши: «Обіймаємо весь російський народ та партію «Єдина Росія!»».

До його поздоровлень приєднався президент Нікарагуа Даніель Ортега. Він також назвав перемогу на виборах «тріумфом».

Зраділи за Володимира Путіна і на Гондурасі – президент країни Сіомара Кастро надіслала йому вітання, таке ж надіслав уряд Куби.

Лідер Нікарагуа Даніель Ортега у привітанні назвав Путіна «дорогим товаришем, братом і переобраним президентом» і заявив, що розцінює його перемогу на виборах «як внесок у необхідну стабільність для людства». , передає РБК.

Також телеграму надіслав Кім Чен Ин, повідомило північнокорейське інформагентство ЦТАК.

Вранці, у понеділок, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв привітав Путіна «з переконливою перемогою». На його думку, результат голосування та явка «яскраво показали безумовну довіру та рішучу підтримку населенням політичного курсу».

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон сказав, що результати виборів є «ще одним яскравим підтвердженням високого політичного авторитету та широкої підтримки російським суспільством державного курсу».

Нагадаємо, у Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 95% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. Як повідомила журналістам голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав майже 88% голосів.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії «Нові люди». На четвертому – із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Попередньо, за офіційними даними, явка виборців становила 74,22%. Екзит-поли ВЦВГД та Фонду суспільної думки показують, що Путін лідирує з результатом понад 87%.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

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Теги: вибори в Росії путін

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