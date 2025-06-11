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США розкритикували санкції проти ізраїльських міністрів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США розкритикували санкції проти ізраїльських міністрів
Рубіо виступив проти застосування санкцій
фото: facebook.com/MarcoRubio

10 червня п’ять держав-союзників США оголосили про санкції проти ізраїльських міністрів

Державний секретар США Марко Рубіо засудив рішення Австралії, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії та Норвегії ввести санкції проти двох ізраїльських міністрів. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Сполучені Штати засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії проти двох чинних членів ізраїльського кабінету міністрів», – йдеться у повідомленні.

Рубіо заявив, що ці санкції не сприяють зусиллям США щодо досягнення припинення вогню, повернення всіх заручників додому та припинення війни.

«Ми відкидаємо будь-яке уявлення про еквівалентність: ХАМАС – це терористична організація, яка вчинила невимовні злочини, продовжує тримати в заручниках мирних жителів і заважає народу Гази жити в мирі. Ми нагадуємо нашим партнерам не забувати, хто є справжнім ворогом», – додав він.

Сполучені Штати закликали до скасування санкцій.

10 червня п’ять держав-союзників США оголосили про санкції проти ізраїльських міністрів Ітамара Бен-Гвіра та Безалеля Смотрича. Обох політиків, відомих ультраправою позицією, звинувачують у розпалюванні насильства проти палестинців на Західному березі, закликах до їх примусового виселення та в екстремістській риториці.

Міністри закордонних справ країн, що ініціювали санкції, заявили, що їхня політика не суперечить підтримці Ізраїлю як держави, але спрямована на захист міжнародного права та прав людини.

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Теги: санкції Ізраїль Марко Рубіо США

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