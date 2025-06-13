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Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив
фото з відкритих джерел

Цей інцидент виник на тлі підготовки до саміту НАТО в Гаазі, який розпочнеться 24 червня

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау викликав хвилю політичних коментарів, поставивши під сумнів необхідність Північноатлантичного альянсу в дописі у соцмережі Х, який згодом був видалений. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Ландау відреагував на допис посла США в НАТО Метью Вітакера, який підкреслив важливість Індо-Тихоокеанського регіону для трансатлантичної безпеки. У відповідь заступник держсекретаря написав:

«Він, очевидно, не отримав доповідної записки про засідання Комітету депутатів саме з цього питання. НАТО все ще є рішенням у пошуках проблеми».

Допис Ландау був видалений невдовзі після публікації, користувачі мережі зберегли скриншоти, що викликали активне обговорення в експертному середовищі та серед політиків.

Залишається незрозумілим, чи Ландау мав намір надіслати цю репліку як приватне повідомлення третій особі, чи вона справді була призначена для публічного обговорення.

Своєю чергою речник Державного департаменту зазначив: «Це було невимушене, безтурботне зауваження, призначене для короткого приватного обміну думками».

Reuters підкреслює, що цей інцидент виник на тлі підготовки до саміту НАТО в Гаазі, який розпочнеться 24 червня. Очікується, що ключовими темами стануть вимога президента США Дональда Трампа до країн-членів альянсу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, а також продовження військової допомоги Україні.

«Пост Ландау контрастує з поглядами більшості європейських членів НАТО, які розглядають Росію та її війну проти України як екзистенційну загрозу, а альянс на чолі зі США – як свій головний засіб оборони», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що країни НАТО розглянуть можливість включити кошти на військову допомогу Україні у витрати на оборону, які хочуть погодити на саміті у червні.

«Союзники по НАТО розглянуть можливість дозволу включення своїх внесків в оборону України в нові цільові витрати, які, як очікується, будуть ухвалені на саміті лідерів (країн блоку) пізніше цього місяця»,– йдеться в повідомленні агентства з посиланням на чернетку документа.

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Теги: НАТО США

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