Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео)

У пасажирського літака АН-24 не витримало шасі

Літак Ан-24 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Іркутській області, РФ. Не витримало шасі. Зазначається, що цьому борту вже понад півстоліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Східно-Сибірську транспортну прокуратуру.

Надзвичайна ситуація сталася 26 травня о 14:33 за місцевим часом. Ан-24, що належить авіакомпанії «Ангара», вилетів з Іркутська і подолав відстань у 650 км.

Під час посадки в Киренську склалася передня стійка шасі.

фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура

фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура

фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура

Раніше поблизу Наришкіно Орловської області розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Нагадаємо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Також у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.