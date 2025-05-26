Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео)
У пасажирського літака АН-24 не витримало шасі
фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура

Літак Ан-24 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Іркутській області, РФ. Не витримало шасі. Зазначається, що цьому борту вже понад півстоліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Східно-Сибірську транспортну прокуратуру.

Надзвичайна ситуація сталася 26 травня о 14:33 за місцевим часом. Ан-24, що належить авіакомпанії «Ангара», вилетів з Іркутська і подолав відстань у 650 км.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Під час посадки в Киренську склалася передня стійка шасі.

Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео) фото 1
фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура
Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео) фото 2
фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура
Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео) фото 3
фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура

Раніше поблизу Наришкіно Орловської області розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Нагадаємо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Також у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

Читайте також:

Теги: росія літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Путін поховав економіку заради одного дня побєдобєсія
Ціна путінських понтів
8 травня, 14:00
Навряд чи ми побачимо згоду Путіна на тимчасове припинення вогню та подальшу підготовку до переговорів
Інакше – смерть. Чому Путін ніколи не піде на мир
6 травня, 13:01
Андрій Осадчук: «Ця угода – не зрада і не перемога, це набагато краще, ніж те, що нам пропонувалося»
Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна
2 травня, 20:28
Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч
Удари по Києву та вибухи у Москві: головне за ніч
7 травня, 05:51
Мединський вийшов з заявою про зустріч делегацій
Путінські делегати покликали українців на переговори (відео)
15 травня, 23:50
Сума штрафу складає близько 20 тис. турецьких лір
Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку
13 травня, 17:47
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться
15 травня, 13:01
За словами Пєскова, РФ та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню
Кремль зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
17 травня, 12:12
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
20 травня, 23:04

Соціум

Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео)
Ан-24 здійснив жорстку посадку в Іркутській області (фото, відео)
У Саратові біля ТЕЦ спалахнула сильна пожежа (відео)
У Саратові біля ТЕЦ спалахнула сильна пожежа (відео)
Папа Римський взявся за Китай – найскладніше питання зовнішньої політики
Папа Римський взявся за Китай – найскладніше питання зовнішньої політики
Біженці залишають деякі землі Німеччини: влада розповіла головний мотив
Біженці залишають деякі землі Німеччини: влада розповіла головний мотив
Росія прибрала зі шкільних підручників згадки про Україну та Європу
Росія прибрала зі шкільних підручників згадки про Україну та Європу
У Білгородській області підірвався потяг
У Білгородській області підірвався потяг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
118K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
87K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
51K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
20K
Стало відомо, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua