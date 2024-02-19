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«Путін розуміє лише силу»: президент Фінляндії зробив низку заяв щодо підтримки України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Путін розуміє лише силу»: президент Фінляндії зробив низку заяв щодо підтримки України
Лідер Фінляндії визнав, що актуальною проблемою є постачання Україні
фото: yle.fi

Александр Стубб: «Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала»

Новообраний президент Фінляндії Александр Стубб наголосив на безперервній підтримці України західними партнерами. Про це Стубб заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, пише фінське видання Yle.

«Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала», – сказав політик журналістам, які запитали його, чи не зазнав Захід невдачі у підтримці України. 

Також він припускає, що для російського диктатора Володимира Путіна питання України, зокрема її захоплення, є «першочерговою проблемою».

Водночас лідер Фінляндії визнав, що актуальною проблемою є постачання Україні, та наголосив, що підтримка з боку Заходу – як економічна, так і військова – має бути безперервною. «Путін розуміє лише силу. Як тільки ви покажете будь-яку слабкість – він нападе», – підкреслив Стубб.

Раніше Александр Стубб заявив, що не планує зустрічатися президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, поки в Україні триває війна. 

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. За результатами підрахунку, він набрав 51,6% голосів. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто поступився кількома відсотками голосів (набрав 48,4%). Він визнав поразку і привітав свого опонента.

Теги: війна путін Фінляндія

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