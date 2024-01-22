Спецпредставниця США Пріцкер пояснила важливість економічної підтримки України

Пенні Пріцкер зауважила, що економічна стійкість становить ключовий принцип військових зусиль України

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер важає, що агресивна війна Росії представляє серйозну загрозу не лише для Києва, але й для Сполучених Штатів та Європи. Про це повідомляє The Hill.

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Пріцкер розповіла, що відважні українські військові за допомогою США та понад 50 союзників та партнерів з усього світу витримали натиск Росії та повернули собі більшу половину територій, захоплених РФ, та значно погіршили військовий потенціал Москви.

«Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш готовими до будь-яких подій», – заявила посадовиця.

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Вона також зауважила, що економічна стійкість становить ключовий принцип військових зусиль України, а взаємопов'язаність безпеки та економіки утворює подвійну спіраль в напрямку перемоги над Росією на полі бою.

Спецпердставниця США відзначила й важливість ухвалення Конгресом виділення фінансування на допомогу Україні.

«Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО», – написала Пріцкер.

Раніше повідомлялося, що ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

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Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.