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CNN: Україна може піти у новий контрнаступ у 2025 році

Христина Петренко
glavcom.ua
CNN: Україна може піти у новий контрнаступ у 2025 році
CNN пише, що, на думку військового чиновника, обидві сторони «занадто виснажені, щоб побачити значні зрушення у 2024 році»
фото ілюстративне

Видання зазначає, що оцінки різняться, але практично всі співрозмовники припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки

Бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки. При цьому ймовірно, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою, бо і Україна, і Росія відновлюватимуть сили, а у 2025 році – Україна може ще раз піти у контрнаступ. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.

«Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше.

Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки, згідно з численними джерелами, знайомими з розвідданими – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена.

У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років», – інформує видання.

З посиланням на анонімного американського військового чиновника, який перебуває в Європі, CNN пише, що ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки. За його словами, американські та західні офіційні особи очікують, що ні Україна, ні Росія не отримають значні перемоги на полі бою у 2024 році.

Як зазначає видання, військовий чиновник вважає, що обидві сторони «занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році». 

CNN зазначає, що посадовці адміністрації Байдена та законодавці, включно з деякими республіканцями, прагнуть затвердити та спрямувати фінансування в Україну до майбутніх президентських виборів у США, тобто до 2025 року. Через потенційну перемогу республіканця Дональда Трампа, який може заблокувати допомогу.

Раніше відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України. Навіть якщо ми будемо відбивати наші території ще п’ять, десять або п’ятнадцять років – це все одно буде контрнаступ, і він не «захлинувся». Таку думку в інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській висловив офіцер управління 12 бригади «Азов» Нацгвардії України Дмитро Андрющенко.

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Теги: контрнаступ Україна війна росія

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