Залужний розповів, скільки ракет випустила РФ під час масованого удару Україні

Росіяни випустили 12 балістичних ракет «Іскандер-М» та вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3

Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Білгородської обл. – у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Білгородська та Воронезька обл.)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Білгородська область – РФ).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

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15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»

керовану авіаційну ракету Х-59.

Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль фото: Telegram/Валерій Залужний

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.