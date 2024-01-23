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Залужний розповів, скільки ракет випустила РФ під час масованого удару Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний розповів, скільки ракет випустила РФ під час масованого удару Україні
Сили ППО знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55
фото з відкритих джерел

Росіяни випустили 12 балістичних ракет «Іскандер-М» та вісім ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3

Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Білгородської обл. – у напрямку Харківщини;
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);
  • 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловська обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;
  • 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків – Білгородська та Воронезька обл.)
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Білгородська область – РФ).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М»
  • керовану авіаційну ракету Х-59.
Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль
Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль
фото: Telegram/Валерій Залужний

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.

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Теги: російська ракета війна Валерій Залужний обстріл

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