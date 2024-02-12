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Переможець виборів у Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Переможець виборів у Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним
Стубб ще під час передвиборчих перегонів казав, що не спілкуватиметься з російським диктатором
фото: Silja Viitala/Yle

Новий президент Фінляндії «не бачить будь-якого спілкування» з Путіним, доки в Україні триває війна

Переможець на виборах у Фінляндії Александр Стубб не планує зустрічатися президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, поки в Україні триває війна. Про це повідомляє ВВС.

«Я не бачу будь-якого спілкування з Путіним або з російським політичним керівництвом у найближчому майбутньому. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях на даний момент можливий лише через поле бою», - наголосив політик.

За словами Стубба, очевидно, що «важко вести будь-який політичний діалог з Путіним, поки Росія веде агресивну війну проти України».

Нагадаємо, у другому турі виборів президента Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. За результатами підрахунку, він набрав 51,6% голосів. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто поступився кількома відсотками голосів (набрав 48,4%). Він визнав поразку і привітав свого опонента.

Як раніше повідомлялося, у Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів, тому відбувся другий тур голосування. За результатами першого туру голосування, лідирували колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%.

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Теги: росія війна путін Фінляндія

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