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Фінляндія обрала нового президента

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Фінляндія обрала нового президента
Новим президентом країни став колишній прем'єр-міністр Александр Стубб
фото: alexstubb.fi

Новий президент Фінляндії підтримує Україну, виступає за її вступ до ЄС і планує активно цьому сприяти

У другому турі виборів президента Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. Підсумки голосування оприлюднило видання Yle.

За результатами підрахунку, Александр Стубб набрав 51,6% голосів. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто поступився кількома відсотками голосів (набрав 48,4%). Він визнав поразку і привітав свого опонента.

Фінляндія обрала нового президента фото 1

Різниця між кандидатами склала менше 99 тисяч голосів. Така різниця стала найменшою за всю історію другого туру прямих президентських виборів.

Інавгурація президента Фінляндії відбудеться 1 березня.

Що відомо про нового президента

55-річний Александр Стубб є представником правоцентристської «Національної коаліції». У політичному житті країни він ще з 2000-х років. Як пише Yle Стубб починає президентство як «сильний експерт із зовнішньої політики».

Він, зокрема, був міністром фінансів Фінляндії (2015-2016), прем’єр-міністром (2014-2015), міністром Європи та зовнішньої торгівлі (2011-2014), членом парламенту (2011-2017), міністром закордонних справ (2008-2011) і членом Європейського парламенту (2004-2008).

Александр Стубб починає президентство як «сильний експерт із зовнішньої політики»
Александр Стубб починає президентство як «сильний експерт із зовнішньої політики»
фото: Yle

Стубб має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин Лондонської школи економіки. Також політик відомий як любитель тріатлону, у якому він регулярно бере участь. За плечима також кілька марафонів.

Одружений з адвокаткою Сюзанною Іннес-Стабб. У пари двоє дорослих дітей, донька та син.

Александр Стубб із дружиною
Александр Стубб із дружиною
фото: apu.fi

Александр Стубб пообіцяв, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднавчим фактором для країни.

Стубб підтримує Україну. Він категорично незгодний, що Україна має віддати принаймні частину своєї землі задля миру з росією. Водночас він повністю підтримує вступ України до ЄС і планує активно цьому сприяти.

«У політичному плані не буде жодних відносин ні з президентом Росії, ні з російським політичним керівництвом, поки вони не припинять війну в Україні», – заявляв політик в інтерв'ю Reuters.

Нагадаємо, у Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів, тому відбувся другий тур голосування.

За результатами першого туру голосування, лідирували колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%.

Теги: міністр вибори Фінляндія

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