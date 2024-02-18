Україні не потрібні борці з корупцією, які прийдуть до влади у Росії

Наш національний інтерес – не в тому, щоб Росія не хотіла на нас нападати, а в тому, щоб не могла

Ще раз, а то вже позабували.

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Наш національний інтерес не полягає в тому, щоб до влади в РФ прийшли чесні борці з корупцією, демократи та технократи. На жаль. Бо ми особисто були свідками того, як це не спрацювало. В 90-х так наче й почало відбуватися, але тривало дуже недовго. А потім Росія знов скотилась до звичного стану. І дуже яскраво те, що в нього повернулися ті самі люди. Десь року в 1995-му Путін був лібералом, Кисельов правдорубом, а Галанін пацифістом. Хоп!

Прихід до влади в РФ демократів для нас нецікавий, бо ми не маємо жодних гарантій, що це не відкотиться. Прихід до влади в РФ борців з корупцією для нас небезпечний, бо некорумпована Росія буде в змозі вбивати нас ефективніше.

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Наш національний інтерес – не в тому, щоб Росія не хотіла на нас нападати, а в тому, щоб не могла. Наші союзники в РФ – дурні та дороги, хаос, корупція, непрофесійність та сепаратизм. Ті ж, хто з цим бореться – наші супротивники. В цьому розрізі зняття з дошки умовної Набіулінної могло б бути кориснішим за зняття Путіна.

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