Під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені російського диктатораВолодимира Путіна супроводжує ад'ютант з чорною валізкою. Представник російського супроводу підтвердив, що це так звана ядерна валізка. Відповідне відео опублікували російські ЗМІ, пише «Главком».

На кадрах чоловік у військовій формі несе чорний кейс і на запитання підтверджує, що це ядерна валізка. Йдеться про так званий «Чегет» – елемент системи управління ядерними силами Росії. Він забезпечує захищений зв’язок президента з військовим керівництвом і дає змогу передавати команди щодо застосування ядерної зброї. Це не просто валіза з кнопкою запуску, а частина складної системи командування.

Напередодні Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.