Білий дім визнав ризики для Трампа після перемоги демократів

Після втрати республіканцями контролю над Конгресом в адміністрації президента заговорили про можливий імпічмент і спроби скасувати його рішення

Білий дім заявив, що Демократична партія США може спробувати скасувати ключові рішення президента Дональда Трампа та знову порушити питання про його імпічмент після перемоги на проміжних виборах до Конгресу. Водночас адміністрація американського лідера переконана, що такі спроби завершаться невдачею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Білого дому.

В адміністрації Трампа відреагували на зміну політичного балансу у Вашингтоні та заявили, що противники президента вже неодноразово прогнозували завершення його політичної кар'єри. Однак, як стверджують у Білому домі, попередні спроби послабити позиції американського лідера виявилися безрезультатними.

«Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний панічний клас писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І вони знову помиляться», – йдеться у заяві.

У Білому домі припускають, що протягом двох років президентського терміну Трампа, які залишилися, демократи намагатимуться переглянути або скасувати рішення, ухвалені його адміністрацією.

Зокрема, йдеться про політику у сфері прикордонної безпеки, енергетики та федерального управління. Представники адміністрації вважають ці напрями одними з головних досягнень чинного президента.

Серед результатів роботи Трампа Білий дім назвав посилення захисту державних кордонів, припинення федеральних програм різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI), забезпечення енергетичної незалежності США, а також заходи із захисту дітей.

В адміністрації переконані, що нова більшість у Конгресі спробує переглянути частину цих рішень. Проте Білий дім висловив упевненість, що демократи не зможуть реалізувати свої наміри.

Окремо представники адміністрації згадали можливість чергової процедури імпічменту. Водночас у заяві не наведено конкретних відомостей про підготовку демократами відповідної ініціативи.

«Зусилля (демократів - ред.) зазнають невдачі... Спроби оголосити йому (Трампу - ред.) імпічмент, скасувати його політику або скасувати досягнення його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу», – резюмували у Білому домі.

Перемога демократів на проміжних виборах означає, що з початком роботи нового складу Конгресу адміністрація Трампа зіткнеться з посиленням парламентського контролю. Представники опозиційної партії зможуть впливати на законодавчі ініціативи, бюджетні рішення та діяльність федеральних відомств.

Зокрема, Палата представників має повноваження розпочинати процедуру імпічменту президента. Для цього необхідна підтримка простої більшості її членів. Однак остаточне рішення про усунення глави держави з посади ухвалює Сенат, де для обвинувального вироку потрібні голоси двох третин присутніх сенаторів.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори, за попередніми результатами яких Демократична партія здобула більшість у Сенаті та Палаті представників. Новообраний Конгрес розпочне роботу в січні 2027 року. Раніше Дональд Трамп визнав результати голосування та заявив про готовність співпрацювати з демократами.