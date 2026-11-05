Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім визнав ризики для Трампа після перемоги демократів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім визнав ризики для Трампа після перемоги демократів
Трамп готується до протистояння з демократами
фото: Reuters

Після втрати республіканцями контролю над Конгресом в адміністрації президента заговорили про можливий імпічмент і спроби скасувати його рішення

Білий дім заявив, що Демократична партія США може спробувати скасувати ключові рішення президента Дональда Трампа та знову порушити питання про його імпічмент після перемоги на проміжних виборах до Конгресу. Водночас адміністрація американського лідера переконана, що такі спроби завершаться невдачею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Білого дому.

В адміністрації Трампа відреагували на зміну політичного балансу у Вашингтоні та заявили, що противники президента вже неодноразово прогнозували завершення його політичної кар'єри. Однак, як стверджують у Білому домі, попередні спроби послабити позиції американського лідера виявилися безрезультатними.

«Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний панічний клас писали некролог президенту Трампу, вони помилялися. І вони знову помиляться», – йдеться у заяві.

У Білому домі припускають, що протягом двох років президентського терміну Трампа, які залишилися, демократи намагатимуться переглянути або скасувати рішення, ухвалені його адміністрацією.

Зокрема, йдеться про політику у сфері прикордонної безпеки, енергетики та федерального управління. Представники адміністрації вважають ці напрями одними з головних досягнень чинного президента.

Серед результатів роботи Трампа Білий дім назвав посилення захисту державних кордонів, припинення федеральних програм різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI), забезпечення енергетичної незалежності США, а також заходи із захисту дітей.

В адміністрації переконані, що нова більшість у Конгресі спробує переглянути частину цих рішень. Проте Білий дім висловив упевненість, що демократи не зможуть реалізувати свої наміри.

Окремо представники адміністрації згадали можливість чергової процедури імпічменту. Водночас у заяві не наведено конкретних відомостей про підготовку демократами відповідної ініціативи.

«Зусилля (демократів - ред.) зазнають невдачі... Спроби оголосити йому (Трампу - ред.) імпічмент, скасувати його політику або скасувати досягнення його адміністрації спіткає та сама доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу», – резюмували у Білому домі.

Перемога демократів на проміжних виборах означає, що з початком роботи нового складу Конгресу адміністрація Трампа зіткнеться з посиленням парламентського контролю. Представники опозиційної партії зможуть впливати на законодавчі ініціативи, бюджетні рішення та діяльність федеральних відомств.

Зокрема, Палата представників має повноваження розпочинати процедуру імпічменту президента. Для цього необхідна підтримка простої більшості її членів. Однак остаточне рішення про усунення глави держави з посади ухвалює Сенат, де для обвинувального вироку потрібні голоси двох третин присутніх сенаторів.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори, за попередніми результатами яких Демократична партія здобула більшість у Сенаті та Палаті представників. Новообраний Конгрес розпочне роботу в січні 2027 року. Раніше Дональд Трамп визнав результати голосування та заявив про готовність співпрацювати з демократами.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля посольства США у Москві
США закликали своїх громадян виїхати з РФ через ймовірний спалах легеневої чуми
7 жовтня, 00:26
Кая Каллас вважає, що міжнародна спільнота має посилювати тиск саме на Москву, а не вимагати від Києва подальших поступок
Глава дипломатії ЄС заявила про вимоги Європи на мирних переговорах із Росією
20 жовтня, 15:52
Дональд Трамп пов’язував зростання вартості бензину з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах та діями демократів
Венс пояснив стрибки цін на пальне у США і згадав «нікчемних диктаторів»
27 жовтня, 03:48
Дональд Трамп допустив можливість превентивного помилування Ілона Маска
Трамп заявив про готовність захистити Маска від розслідувань демократів
3 листопада, 11:40
Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу
CNN: Демократи готують розслідування проти Маска через Starshield в Україні
Сьогодні, 02:33
Трамп заявив, що Європа має заплатити США за допомогу Україн
Трамп призупинив продаж зброї Європі та пояснив причину
16 жовтня, 09:45
Путін передав подяку Меланії Трамп через Віткоффа
Путін обговорив перспективу зустрічі з Трампом у Китаї
21 жовтня, 12:52
Владислав Власюк пояснив, що США експортують близько 1,5 млн барелів дизельного пального на добу
Дві години споживання. Власюк оцінив значення російського дизеля для США
21 жовтня, 16:18
Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США
Історичні результати виборів у США: хто вперше отримав місця в Конгресі та губернаторські посади
Вчора, 12:57

Політика

Адміністрація Трампа розкололася через війну з Іраном після поразки на виборах – WSJ
Адміністрація Трампа розкололася через війну з Іраном після поразки на виборах – WSJ
Зеленський пояснив, як перемога демократів у США може вплинути на Путіна
Зеленський пояснив, як перемога демократів у США може вплинути на Путіна
Поразка республіканців ударила по позиціях Венса на виборах 2028 року
Поразка республіканців ударила по позиціях Венса на виборах 2028 року
Politico: Поразка республіканців на виборах руйнує «ауру недоторканності» Трампа
Politico: Поразка республіканців на виборах руйнує «ауру недоторканності» Трампа
Американці подякували Україні за порятунок демократії
Американці подякували Україні за порятунок демократії
Кушнер заявив, що США розробляють довгострокову систему безпеки для України
Кушнер заявив, що США розробляють довгострокову систему безпеки для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua