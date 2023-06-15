Росія визначила дату «виборів» на окупованих територіях України

Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень»

Фейкові «вибори» на окупованих частинах Україна Росія хоче провести 10 вересня

Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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«14 червня ЦВК Росії провела консультації з Міноборони та ФСБ і отримала від них позицію про можливість проведення голосування у чотирьох нових суб'єктах у нинішніх умовах», – заявила голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова.

Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».

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Нагадаємо, центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року.

До слова, у вересні 2022 року окупанти вже розпочинали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.