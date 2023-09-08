Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух
фото ілюстративне

РФ оголосила про проведення 8-10 вересня псевдовиборів на окупованих територіях

У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стався вибух у штабі «Єдиної Росії». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Штаб «Єдиної Росії» у Пологах – всьо! Подейкують, що ураження він зазнав тоді, коли результати там «малювали» партійники з Пензи», – написав він. 

У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух фото 1

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Нагадаємо, ЄС рішуче засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України.

Читайте також: «Вибори» на окупованих територіях: Центр нацспротиву повідомив, яку мету переслідує Кремль
Теги: росія вибори війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух «Чесно» проаналізував, хто балотується у списках російських партій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей
Псевдовибори на окупованих територіях: ТОП-зрадники, безробітні та росіяни Життя в окупації
Сьогодні, 20:13
МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії
Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву
Сьогодні, 12:42
Головними завданнями виборів мають стати забезпечення конкуренції політичних програм та надання можливості виборцям зробити усвідомлений вибір
Як нам проводити вибори після Перемоги
Сьогодні, 06:03

Події в Україні

Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух
У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух
Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю
Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю
До України прибули нові танки
До України прибули нові танки
ЗСУ успішно звільняють території на Мелітопольському напрямку
ЗСУ успішно звільняють території на Мелітопольському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
32K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
28K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
18K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
15K
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту