У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух

РФ оголосила про проведення 8-10 вересня псевдовиборів на окупованих територіях

У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стався вибух у штабі «Єдиної Росії». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Штаб «Єдиної Росії» у Пологах – всьо! Подейкують, що ураження він зазнав тоді, коли результати там «малювали» партійники з Пензи», – написав він.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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Нагадаємо, ЄС рішуче засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України.