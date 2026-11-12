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Путін відкинув ідею «сірих зон» між Україною та Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін відкинув ідею «сірих зон» між Україною та Росією
Путін озвучив позицію Росії щодо територій України
скриншот з відео

Російський диктатор заявив, що збереження територій із невизначеним статусом унеможливить тривалий мир

Російський диктатор Володимир Путін виступив проти створення так званих сірих зон між Україною та Росією в межах потенційного мирного врегулювання. За його словами, Москва визнає лише одну лінію розмежування між державами – державний кордон, а збереження територій із невизначеним статусом призведе до нестабільності майбутніх домовленостей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви диктатори.

Під час переговорів Путін порушив питання можливого територіального розмежування між Україною та Росією. Він наголосив, що російська сторона виступає проти збереження так званих сірих зон, які, на його думку, створюватимуть ризики для виконання потенційних мирних домовленостей.

«Для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною – лінія державного кордону», – заявив Путін.

За словами російського диктатора, Кремлю відомо, що українська сторона під час переговорів порушує питання створення або збереження «сірих зон». Водночас він висловив переконання, що такий підхід не забезпечить довгострокової стабільності.

«Збереження «сірих зон» призведе до нестабільності будь-яких домовленостей, і ніякого тривалого миру не буде», – сказав очільник Кремля.

При цьому Путін не уточнив, яку саме лінію державного кордону він має на увазі та як російська сторона пропонує врегулювати питання територій України, які перебувають під російською окупацією.

Також із наведених заяв незрозуміло, які конкретні території Кремль зараховує до «сірих зон» і чи йдеться про можливі демілітаризовані ділянки, буферні території або інші формати розмежування.

Нагадаємо, сьогоднні, 12 листопада, спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Тема їх переговорів - результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі щодо врегулювання війни в Україні.

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Теги: путін переговори Джаред Кушнер Стів Віткофф

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