Буданов зробив заяву щодо результатів переговорів в Абу-Дабі

За його словами, головне – не перебіг обговорень, а їхній результат

Керівник Офісу президента наголосив, що зміст обговорень не розголошуватимуть до досягнення конкретного результату

Очільник офісу президента України Кирило Буданов заявив, що подробиці переговорів в Абу-Дабі не розголошуватимуть до моменту досягнення домовленостей. За його словами, головне – не перебіг обговорень, а їхній результат. Про це він повідомив журналістам після завершення переговорів, пише «Главком».

«Питання, які піднімаються під час перемовин, – це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено», – заявив Буданов.

Переговори за участю України, США та Росії тривали 10-11 листопада в Абу-Дабі. Українську делегацію представляли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Варто нагадати, що під час дводенних переговорів в Абу-Дабі представники України, США та Росії обговорювали, зокрема, повоєнну безпеку України. Про результати зустрічей розповів зять президента США Джаред Кушнер на пресконференції.

За його словами, у питанні гарантій безпеки для України вдалося досягти значного прогресу. Водночас укласти відповідну угоду сторони зможуть лише після досягнення домовленостей щодо територій.