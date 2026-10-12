Україна відмовилася від ударів по НПЗ Росії? Зеленський зробив заяву

Українські сили утрималися від атак на російську енергетику після оголошення Трампом перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові минулої ночі не завдавали ударів по енергетичних об'єктах на території Росії. За його словами, Київ вирішив утриматися від атак після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу Fox News.

Український президент наголосив, що зазвичай не розкриває інформацію про майбутні військові операції. Водночас він підтвердив, що протягом минулої ночі Україна не атакувала російську енергетичну інфраструктуру, оскільки врахувала заяву американського лідера про можливе припинення таких ударів.

«Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об’єктів на території Росії, тому що Президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах», – заявив Зеленський.

Зеленський припустив, що продовження російських ударів по українській енергетиці стало відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на ініціативу президента США.

За словами глави держави, представники Росії також дали зрозуміти, що їм нібито нічого не відомо про енергетичне перемир'я. «Думаю, це була відповідь Путіна Президенту Трампу. І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я. Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію», – зазначив президент.

Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Москву, оскільки, на його переконання, російська сторона продовжує шукати причини для затягування війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення домовленості між Україною та Росією про енергетичне перемир'я. Водночас українські посадовці повідомляли, що Київ не отримував попередньої інформації про таку домовленість.