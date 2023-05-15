Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників

Володимир Путін заявив, що РФ з колишніми республіками СРСР має цілий набір значних конкурентних переваг для розвитку зв'язків

Диктатор планує обговорити відносини з країнами СНД

Через тиждень після параду перемоги, куди приїжджали закордонні гості, російський диктатор Володимир Путін зібрав Раду безпеки РФ. Про це передають росЗМІ.

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Попередньо, диктатор планує обговорити відносини з країнами СНД та поговорити про те, які додаткові заходи потрібні, щоб розвивати співпрацю із сусідніми країнами.

Путін зазначив, що РФ з колишніми республіками СРСР має цілий набір значних конкурентних переваг для розвитку зв'язків у різних сферах.

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Раніше повідомлялося, що Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД. Там заявили, що Молдова більше не може «залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором» і повинна відокремитись від СНД.

До слова, на День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.