Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників
Володимир Путін заявив, що РФ з колишніми республіками СРСР має цілий набір значних конкурентних переваг для розвитку зв'язків
фото з відкритих джерел

Диктатор планує обговорити відносини з країнами СНД

Через тиждень після параду перемоги, куди приїжджали закордонні гості, російський диктатор Володимир Путін зібрав Раду безпеки РФ. Про це передають росЗМІ.

Попередньо, диктатор планує обговорити відносини з країнами СНД та поговорити про те, які додаткові заходи потрібні, щоб розвивати співпрацю із сусідніми країнами.

Путін зазначив, що РФ з колишніми республіками СРСР має цілий набір значних конкурентних переваг для розвитку зв'язків у різних сферах.

Раніше повідомлялося, що Молдова може вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД. Там заявили, що Молдова більше не може «залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором» і повинна відокремитись від СНД.

До слова, на День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аудиторія розслідувань ФБК та база підтримки Путіна давно практично не перетинаються
Чи шкодить Путіну боротьба з корупцією в Росії?
Вчора, 12:26
Через Путіна Росія стала вигнанцем – Зеленський
Через Путіна Росія стала вигнанцем – Зеленський
Вчора, 09:29
Незгодним із Путіним депутатам погрожують кримінальним переслідуванням
Співучасники злочинів Путіна. Кремль взявся за шантаж чиновників
Сьогодні, 12:21

Політика

Польський концерн збільшить випуск артснарядів до понад 200 тисяч
Польський концерн збільшить випуск артснарядів до понад 200 тисяч
Як Путін заманює іноземців, які воюватимуть на боці Росії
Як Путін заманює іноземців, які воюватимуть на боці Росії
Чи помре Лукашенко? Що відомо про діагноз білоруського диктатора
Чи помре Лукашенко? Що відомо про діагноз білоруського диктатора
РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії
РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії
Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників
Путін зібрав Радбез: істерично шукає союзників
Кремль відреагував на інформацію про ймовірний зв'язок Пригожина з українською розвідкою
Кремль відреагував на інформацію про ймовірний зв'язок Пригожина з українською розвідкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
8128
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
8051
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
5215
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
4601
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
4399
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту