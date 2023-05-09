Справжній парад Перемоги нас чекає попереду
Навряд чи росіяни були задоволені сьогоднішнім парадом
Подивився російський парад одним оком. Найяскравіше:
- Згадка промови бункерного діда китайських воїнів, які боролися з японським мілітаризмом. А потім репліка диктора під час проходження коробки з Примор'я про те, як воїни Тихоокеанського флоту звільняли Сахалін та Курильські острови. Якось надто з натиском. Мабуть, сильно нервують. Бо бригаду морської піхоти наші обнулили вже двічі. Навіть кулеметний полк із Курил має втрати.
- Сумний пюрер. Дуже сумний сутулий пюрер, який плився у хвості групки гостей параду. Таке враження, що він справді нездоровий і його силою тягли до Москви. На тлі виділеного йому в пару нового туркменбаші виглядав не дуже добре.
- Спецназ. Іскандер-М. З-400. Ярс. І все. А де, вибачте за вираз, Армата? Не кажучи вже про авіацію, яку налякали невідомі безпілотники (вирішили без авіації, щоби своє ж ППО не наробило лиха). Виглядало як демонстрація останніх козирів. Очевидно, хотіли, щоб було скромно, але зі смаком «тиха розкіш». Думаю, народ буде не дуже задоволений. Бо бідненько, немає колишньої сили.
- Найстрашніше – всі ці колони поки що живих і цілих суворовців-нахімовців-курсантів. Дід, що бадьориться і його свита на парадній трибуні (пропагандисти в тому числі) їх усіх відправлять на смерть, якщо затримаються при владі.
Коротше, нам своє робити. Справжній парад ще попереду.
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