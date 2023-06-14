Путін заявив про величезні втрати української армії. Білий дім відреагував

За словами спікерки Білого дому, США не надають значення заявам із Росії

Спікер Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що США не надають значення заявам із Росії, коментуючи висловлювання диктатора Володимира Путіна про втрати Збройних Сил України у наступі. Про це вона повідомила під час брифінгу.

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За словами американської посадовиці, лише Україна може детально говорити про бойові дії на її території.

«Що стосується коментарів, зроблених Путіним. Як ви знаєте, ми не надаємо значення оцінці Росії», – сказала Жан-П'єр.

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Під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ, які займаються виправданням геноцидної війни Москви проти України, Путін сказав, що під час наступу Україна нібито «вже втратила 25-30%» західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.

Нагадаємо, диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація. Про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці.

Також російський тиран сказав, що цілі «спеціальної військової операції» в Україні змінюються відповідно до поточної ситуації, але в цілому залишаються тими ж. Так Путін визнав, що і далі вбиватиме українців.

До слова, питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом.

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Столтенберг висловив сподівання, що за результатами саміту НАТО союзники посилять свою підтримку України. Він підкреслив, що допомагати Києву – в інтересах безпеки усіх країн Альянсу.