Президенти Уганди та Єгипту відмовилися зустрічатися з Путіним

Глава Уганди заявив, що нібито захворів на Covid-19

Глава Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені відмовилися їхати до Росії та зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним, якого зажадав заарештувати Міжнародний кримінальний суд. Про це повідомляє The Moscow Times.

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Зазначається, що Мусевені мав прилетіти до Санкт-Петербурга після завершення Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ) для участі у мирній місії лідерів африканських держав. Проте 7 червня він нібито захворів на Covid-19 і перебуває на самоізоляції. Замість себе він відправить до Санкт-Петербурга представника з особливих доручень, екс-прем'єр-міністра Рухакану Ругунду.

Президент Єгипту планував приїхати на ПМЕФ, однак у результаті держава, яка виступає на форумі країною-гостем, знизила статус участі до прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі. Cписки делегатів ще формуються, всього до них можуть увійти близько 50 осіб.

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Раніше повідомлялося, що президент Єгипту заявив, що хоче втрутитись у війну між Росією та Україною.

Крім того, президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна.