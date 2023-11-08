Путін вигадав спосіб, як налагодити співпрацю з Токаєвим

Путін хоче переконати Касим-Жомарта Токаєва в необхідності співпрацювати з Росією в умовах санкцій Заходу

Росія розраховує на дружбу та «інтеграційне партнерство» з Казахстаном і готова побудувати в республіці першу атомну електростанцію. Про це заявив російський тиран Володимир Путін за день до початку офіційного візиту до Казахстану. Саме там президент країни-терористки має переконати Касим-Жомарта Токаєва в необхідності співпрацювати з Росією в умовах санкцій Заходу, повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначимо, наприкінці жовтня Токаєв домовився з президентом Франції Емманюелем Макроном про постачання урану французьких АЕС, а також пообіцяв збільшити нафтовий експорт та розвивати торговий коридор Китай – ЄС в обхід Росії. Попри це, як заявив Путін в інтерв'ю «Казахстанській правді», партнерство Росії та Казахстану «носить особливо привілейований характер».

«Як відомо, керівництво Республіки Казахстан розглядає питання будівництва атомної електростанції на своїй території. Якщо рішення про реалізацію цього проєкту буде прийнято, «Росатом» готовий розробити відповідний проєкт із використанням найпередовіших технологій», – пообіцяв Путін, додавши, що АЕС «надасть потужного імпульсу соціально-економічному розвитку країни».

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу в межах першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, висловивши комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України.

До слова, Токаєв заявив, що Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій ЄС проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.