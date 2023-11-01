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Макрон похвалив Токаєва за відмову підтримувати війну в Україні: Кремль відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Макрон похвалив Токаєва за відмову підтримувати війну в Україні: Кремль відреагував
Франція та Казахстан підписали угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів
фото: Aman

За словами Токаєва, Казахстан готовий наростити постачання нафти та урану до Франції, а також націлений розвивати торговий коридор в обхід Росії

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу в межах першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, висловивши комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України. Про це повідомило агентство Reuters.

На зустрічі з казахським президентом Касимом-Жомартом Токаєвим Макрон сказав, що дві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

«Я у жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск... який дехто може чинити на вас. Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами», – сказав Макрон Токаєву, який назвав візит «історичним».

Росія висловила стурбованість зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

У той час як у середу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами, міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв раніше, що Захід намагається відтягнути від РФ «сусідів, друзів і союзників».

Казахстан, а також Узбекистан, який наступним відвідає Макрон, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви, водночас називаючи як Росію, так і західні країни, своїми стратегічними партнерами.

«Ми поважаємо наших друзів, ми тут, коли ми їм потрібні, і ми поважаємо їхню незалежність. І у світі, де великі держави хочуть стати гегемонами, а регіональні сили стають непередбачуваними, добре мати друзів, які поділяють цю філософію», – сказав Макрон. 

Відповідаючи на запитання про візит Макрона, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія «дуже високо цінує» свої відносини з Казахстаном.

«Своєю чергою, ми маємо історичні зв'язки, зв'язки стратегічного партнерства з Казахстаном, вони наші союзники і наші інтереси об'єднані в багатьох міжнародних структурах», – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, Токаєв раніше заявляв, що Казахстан дотримуватиметься режиму санкцій ЄС проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.

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Теги: Еммануель Макрон Касим-Жомарт Токаєв росія Франція Казахстан

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