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Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику
фото з відкритих джерел

Духівник Путіна став головою Кримської єпархії

Синод призначив митрополита Тихона, якого називають «духівником Путіна», головою Кримської єпархію. Рішення про переведення ієрарха на Сімферопольську та Кримську кафедру розміщено у журналах Священного синоду. Про це йдеться на сайті РПЦ.

«Преосвященним Сімферопольським і Кримським, главою Кримської митрополії бути преосвященному митрополиту Псковському та Порхівському Тихону зі звільненням його від управління Псковською митрополією, з посади священноархімандрита та ігумена Успенського Псково-Печерського монастиря міста Печори села Любовець Дубровенської волості Порхівського району Псковської області та висловленням подяки за пророблену працю», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, влітку 2018-го священний синод Російської православної церкви призначив Тихона митрополитом Псковським та Порховським. Митрополит Тихон вважається однією з найвпливовіших постатей у РПЦ – його часто називають «духівником Путіна» (Путін із цим ніколи не сперечався), він близький до братів Ротенберга і, за словами джерел, хрестив дочку глави «Роснефти» Ігоря Сечина.

Нагадаємо, у 2022 році Сімферопольська та Кримська єпархія УПЦ МП офіційно вийшла з підпорядкування Києву.

У Криму було створено нову єпархію, куди увійшли всі підрозділи УПЦ МП на півострові. Також вона перейшла у пряме підпорядкування російському патріарху Кирилу, а тепер нею керуватиме духівник Путіна.

Офіційною причиною відколу кримських єпархій від УПЦ МП стало нібито «неможливість регулярного спілкування з Київською митрополією».

Нагадаємо, духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир з Україною.

Теги: РПЦ Московська церква в Україні Крим путін

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