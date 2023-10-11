Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику

Духівник Путіна став головою Кримської єпархії

Синод призначив митрополита Тихона, якого називають «духівником Путіна», головою Кримської єпархію. Рішення про переведення ієрарха на Сімферопольську та Кримську кафедру розміщено у журналах Священного синоду. Про це йдеться на сайті РПЦ.

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«Преосвященним Сімферопольським і Кримським, главою Кримської митрополії бути преосвященному митрополиту Псковському та Порхівському Тихону зі звільненням його від управління Псковською митрополією, з посади священноархімандрита та ігумена Успенського Псково-Печерського монастиря міста Печори села Любовець Дубровенської волості Порхівського району Псковської області та висловленням подяки за пророблену працю», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, влітку 2018-го священний синод Російської православної церкви призначив Тихона митрополитом Псковським та Порховським. Митрополит Тихон вважається однією з найвпливовіших постатей у РПЦ – його часто називають «духівником Путіна» (Путін із цим ніколи не сперечався), він близький до братів Ротенберга і, за словами джерел, хрестив дочку глави «Роснефти» Ігоря Сечина.

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Нагадаємо, у 2022 році Сімферопольська та Кримська єпархія УПЦ МП офіційно вийшла з підпорядкування Києву.

У Криму було створено нову єпархію, куди увійшли всі підрозділи УПЦ МП на півострові. Також вона перейшла у пряме підпорядкування російському патріарху Кирилу, а тепер нею керуватиме духівник Путіна.

Офіційною причиною відколу кримських єпархій від УПЦ МП стало нібито «неможливість регулярного спілкування з Київською митрополією».

Нагадаємо, духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир з Україною.