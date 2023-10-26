Журналіст, який втік із Росії, назвав місце у Києві, де Путін пережив містичний досвід

Путін у Києво-Печерській лаврі у 2013 році разом з митрополитом Павлом (ліворуч)

За словами журналіста, під час останнього візиту Путін багато часу провів у Лаврі

Улітку 2013 року під час візиту до Києва російський диктатор Володимир Путін випробував у Києво-Печерській лаврі якийсь містичний досвід, який утвердив його у думці, що він має боротися за Україну. Про це розповів в інтерв’ю російському ЗМІ журналіст Михайло Зигар, який втік з РФ.

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За словами журналіста, під час останнього візиту Путін багато часу провів у Лаврі.

«Дуже цікаво, як про це розповідають люди, які мали безпосереднє відношення до Української православної церкви, тодішнього митрополита Володимира. Дуже дивна та загадкова історія про те, як Володимир тоді мало не помер прямо на молебні, бо в нього зупинився кардіостимулятор, і це справило дуже складне враження на всіх вищих ієрархів церкви», – сказав Зигар.

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Раніше Московська церква в Україні влаштувала у Києво-Печерській Лаврі виставку до хрещення Русі з фотографіями президента Росії Володимира Путіна та патріарха Російської православної церкви Кирила.

До слова, після того, як Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязаних з РФ Патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури. Він підтвердив, що «УПЦ» – це носії ідентичності й культури РПЦ.