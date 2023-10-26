Головна Світ Політика
search button user button menu button

Журналіст, який втік із Росії, назвав місце у Києві, де Путін пережив містичний досвід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналіст, який втік із Росії, назвав місце у Києві, де Путін пережив містичний досвід
Путін у Києво-Печерській лаврі у 2013 році разом з митрополитом Павлом (ліворуч)
фото: пресслужба президента Росії

За словами журналіста, під час останнього візиту Путін багато часу провів у Лаврі

Улітку 2013 року під час візиту до Києва російський диктатор Володимир Путін випробував у Києво-Печерській лаврі якийсь містичний досвід, який утвердив його у думці, що він має боротися за Україну. Про це розповів в інтерв’ю російському ЗМІ журналіст  Михайло Зигар, який втік з РФ.

За словами журналіста, під час останнього візиту Путін багато часу провів у Лаврі.

«Дуже цікаво, як про це розповідають люди, які мали безпосереднє відношення до Української православної церкви, тодішнього митрополита Володимира. Дуже дивна та загадкова історія про те, як Володимир тоді мало не помер прямо на молебні, бо в нього зупинився кардіостимулятор, і це справило дуже складне враження на всіх вищих ієрархів церкви», – сказав Зигар.

Раніше Московська церква в Україні влаштувала у Києво-Печерській Лаврі виставку до хрещення Русі з фотографіями президента Росії Володимира Путіна та патріарха Російської православної церкви Кирила.

До слова, після того, як Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязаних з РФ Патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури. Він підтвердив, що «УПЦ» – це носії ідентичності й культури РПЦ.

Читайте також: Чи має УПЦ (МП) зв'язок з РПЦ? Відповідь професору Томасу Бремеру
Теги: церква війна путін Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська церква навіть не приховує своєї лояльності до путінського режиму
Припинення діяльності підрозділів РПЦ в Україні. Невже дочекаємось?
11 жовтня, 18:46
Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку
Постраждала жінка та двоє дітей: окупанти обстріляли Херсон (фото)
2 жовтня, 09:17
Рахель Едрі запропонувала терористам печиво та воду, а також уроки арабської, щоб її не вбили
Жінка запропонувала терористам печиво і врятувала родину. Неймовірна історія із Ізраїлю
10 жовтня, 10:19
Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі
Ракетний удар по Харкову: щонайменше 25 поранених (фото)
6 жовтня, 10:25
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців
6 жовтня, 13:17
Виступ Зеленського в парламенті Румунії скасовано
Виступ Зеленського в парламенті Румунії скасовано
10 жовтня, 12:46
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни
Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом
16 жовтня, 11:49
Від обстрілів найбільше загинуло громадян США – 32
Ізраїль повідомив, скільки українців загинуло внаслідок атаки ХАМАСу
20 жовтня, 16:57
Білий дім зробив заяву стосовно наземної операції Ізраїлю проти ХАМАСу
Білий дім зробив заяву стосовно наземної операції Ізраїлю проти ХАМАСу
23 жовтня, 23:40

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6205
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4899
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту