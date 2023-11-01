Розвідка пояснила, чим корисні Кремлю чутки про смерть Путіна

Нещодавно у Telegram-каналах поширились повідомлення про те, що Путін нібито помер

Основна мета фейку про смерть Путіна – проаналізувати реакцію російського суспільства в цифрах, в динаміці і реакцію персоналій, еліт, медіа

Вкид про нібито загибель російського диктатора Володимира Путіна мав перевірити реакцію простих росіян, а також є частиною певного сценарію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі радіо НВ.

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«Це солодка для українських слухачів музика, і мали б бути добрі новини. Але це лише повідомлення російських анонімних Telegram-каналів. Це внутрішня історія, яка розрахована на внутрішню російську аудиторію. Звісно, персонально Путіну вона мало чим допомагає, тому що в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій», – розповів Юсов.

Представник ГУР зауважив, що внутрішні протистояння в Росії ширяться в різних формах, зокрема і у подібних внутрішніх інформаційних кампаніях. Юсов розповів, що базова мета вкиду – подивитись на реакцію російського суспільства в цифрах, в динаміці і реакцію персоналій, еліт, медіа.

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«Таким чином імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі керувати. Це також інструмент впливу на самого Путіна чи схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пєсков змушений реагувати і доводити, що це не так. Тобто його ведуть певним коридором. Очевидно, що це не крапка, а певний сценарій», – сказав Юсов.

Нагадаємо, нещодавно у Telegram-каналах поширились повідомлення про те, що Путін нібито помер. Але вже сьогодні він з’явився на засіданні Ради безпеки.

В українській розвідці зазначили, що подібні повідомлення потрібно аналізувати. Українці мають стримано реагувати на чутки навколо нібито смерті попри те, що всі хочуть, аби такі новини з'явилися якнайшвидше.

До слова, кількість запитів, пов'язаних зі «смертю» президента Росії Володимира Путіна, злетіла в десятки разів після того, як телеграм-канал «Генерал СЗР» поширив повідомлення про нібито його хворобу, а потім і смерть. Як свідчать дані сервісу «Яндекс. Підбір слів», запит «Путін помер» у пошуковику вводили 417, 4 тис. разів.