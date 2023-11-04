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Проросійський голова служби держбезпеки Сербії пішов у відставку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Проросійський голова служби держбезпеки Сербії пішов у відставку
Александар Вулін перебуває під санкціями США через корупцію, торгівлю наркотиками і зв’язки із Росією
фото з відкритих джерел

Александар Вулін заявив, що не хоче, щоб санкції, спрямовані проти нього, негативно вплинули на країну

Проросійський керівник служби держбезпеки Сербії Александар Вулін 3 листопада оголосив про відставку після того, як США ввели щодо нього санкції. Про це повідомляє Reuters.

Колишній міністр внутрішніх справ і соратник президента Александра Вучича, Вулін перебуває під санкціями США з липня за звинуваченням у корупції, причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.

У своїй заяві про відставку Вулін, заявив, що йде, аби усунути небезпеку погроз і шантажу Заходу щодо приєднання до міжнародних санкцій проти Росії.

«США і ЄС женуться за мною, щоб не запроваджувати санкції проти Сербії. Я не дозволю собі бути причиною шантажу й тиску на Сербію та сербський світ. Тому я подаю у відставку», – заявив Александар Вулін. 

Як пише Reuters, відставка Вуліна сталася на фоні тиску ЄС на Сербію щодо конфлікту в Косово.

Нагадаємо, 1 листопада, президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня. 

До слова, прем'єр Болгарії заявив, що Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна. 

Теги: Сербія відставка санкції вибори міністр

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