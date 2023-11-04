Проросійський голова служби держбезпеки Сербії пішов у відставку
Александар Вулін заявив, що не хоче, щоб санкції, спрямовані проти нього, негативно вплинули на країну
Проросійський керівник служби держбезпеки Сербії Александар Вулін 3 листопада оголосив про відставку після того, як США ввели щодо нього санкції. Про це повідомляє Reuters.
Колишній міністр внутрішніх справ і соратник президента Александра Вучича, Вулін перебуває під санкціями США з липня за звинуваченням у корупції, причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.
У своїй заяві про відставку Вулін, заявив, що йде, аби усунути небезпеку погроз і шантажу Заходу щодо приєднання до міжнародних санкцій проти Росії.
«США і ЄС женуться за мною, щоб не запроваджувати санкції проти Сербії. Я не дозволю собі бути причиною шантажу й тиску на Сербію та сербський світ. Тому я подаю у відставку», – заявив Александар Вулін.
Як пише Reuters, відставка Вуліна сталася на фоні тиску ЄС на Сербію щодо конфлікту в Косово.
Нагадаємо, 1 листопада, президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня.
До слова, прем'єр Болгарії заявив, що Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна.
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