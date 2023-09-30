Путіна «кинув» ще один союзник по ОДКБ

Росія вже не наважується навіть протестувати з цього приводу

Президент Казахстану Токаєв заявив, що його країна буде дотримуватися санкційного режиму у відношенні до Росії. Більше того, Токаєв каже, що Казахстан не буде використаний для того, щоби у якийсь спосіб Росія могла обійти антиросійські санкції.

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Про це він сказав під час свого візиту в Німеччину. Можна було би подумати, що це він сказав лише з дипломатичних міркувань. Але ж, наприклад, Грузія, яку звикли вважати «прозахідною країною» публічно заявила, що не буде підтримувати санкційний режим. Мовляв це не в її інтересах!

А, от, Токаєв вважає, що в інтересах Казахстану підтримувати антиросійські санкції. І це той самий Токаєв, який утримався при владі ледь не завдяки Росії. Пам’ятаєте акції протесту минулого року, коли в Казахстані була оголошена операція ОДКБ «по охороні важливих об’єктів»? Тоді багато хто вважав, що після цих подій Токаєв буде одвічно зобов’язаний Росії і робити все, що скажуть у москві.

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Але поки робить Токаєв все, що кажуть в Казахстані. Або, що іноді кажуть на Заході. А ще іноді – що кажуть в Пекіні.

Російські пабліки вже здіймають з цього приводу скандал. Але російське МЗС – навпаки, було максимально ввічливим і заявило, що сподівається, що дотримання Казахстаном антиросійських санкцій не вплине на розвиток казахсько – російських відносин.

Уявляєте? Дотримання Казахстаном антиросійських санкцій не вплине на розвиток казахсько – російських відносин! Росія вже не наважується навіть протестувати з цього приводу. Бо з усіма сусідами вже пересварилися і далі сваритися і лякати вже нема куди і нема чим!

Ось так виглядає приниження путінської гордині сусідом, якого ще недавно вчора вважали «своїм».