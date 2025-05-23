Путін використовує необізнаність Трампа, щоб досягати своїх цілей у війні – Time

У публікації Time йдеться про те, що ефективні переговори з Путіним потребують глибоких знань, яких у Трампа та його оточення бракує

Путін вправно нав’язує Трампу власну версію історії, яку подає у формі тривалих лекцій із «підготовленими фактами»





Президент РФ Владімір Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Попри численні спроби українських і європейських дипломатів донести до Трампа складність війни, вони щоразу наштовхувались на байдужість або нерозуміння з боку американської адміністрації. У цьому вакуумі знань Путін, як зазначає Шустер, вправно нав’язує власну версію історії, яку подає у формі тривалих лекцій із «підготовленими фактами».

Один із радників Трампа, Стів Віткофф, який неодноразово зустрічався з Путіним, не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони України. Натомість він часто вислуховував багато годин історичних монологів російського лідера.

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Time згадував, що діалоги з Путіним були надзвичайно складними. Він пояснював Путіну, що спроби визначати сучасні кордони за історичними підручниками призведуть до нескінченних війн.

За словами Шустера, ефективні переговори з Путіним потребують глибоких знань, яких у Трампа та його оточення бракує. Під час свого першого президентського терміну Трамп майже не користувався аналітичними зведеннями розвідки, а після повернення до влади взагалі був присутній лише на декількох брифінгах, що є значно менше, ніж зазвичай.

Незважаючи на численні запрошення з боку президента України Володимира Зеленського, Трамп і його радники відмовилися від поїздки до України. Віцепрезидент Джей Ді Венс навіть назвав таку можливість «пропагандистським туром».

Тим часом посол США в Україні Бріджит Брінк намагалася донести до адміністрації реальну ситуацію на фронті, однак її зусилля виявилися марними – це стало однією з причин її відставки. У приватному листуванні вона зазначила, що з самого початку політика адміністрації була спрямована не на тиск на агресора, а на Україну.

Після розмови Трампа з Путіним, як підсумовують у Time, у Білому домі взагалі зникла мотивація тиснути на будь-яку зі сторін. Переговори виявилися набагато складнішими, ніж Трамп очікував.

Раніше ми писали, що згідно аналізу The Financial Times Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від підтримки України, змінюючи тон щодо війни та Росії. Після теплої розмови з Володимиром Путіним 19 травня, яка тривала дві години, президент США вже не згадує про свою головну передвиборчу обіцянку – швидко завершити війну. За даними журналістів, розмова була настільки невимушеною, що жоден зі співрозмовників не хотів першим класти слухавку, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля.