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Вибухи в Києві, будівництво «Золотого купола» в США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вибухи в Києві, будівництво «Золотого купола» в США: головне за ніч
Головні новини ночі проти 21 травня
фото: Білий дім

Цієї ночі неспокійно було і в Росії

Київ та область здригнулась від вибухів, у Харкові цієї ночі лунали вибухи, росіяни також скаржились на вибухи, у Стамбулі стався землетрус, у Мексиці невідомі застелили двох помічників мера Мехіко, Трамп оголосив про створення американського протиракетного «Золотого купола».

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Києві та Харкові

У ніч на 21 травня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакували ворожі дрони. Про роботу ППО повідомили в КМВА.

О 03:32 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. О 04:57 у Києві оголосили відбій.

Наразі без наслідків після атаки.

У Харкові також цієї ночі було гучно. Працювали сили ППО. Перши вибухи пролунали близько другої ночі.

Вибухи в Росії

Ця ніч видалась тривожною для росіян. Вибухи гриміли у Рязанській та Тульській областях. Жителі цих регіонів чули по щонайменше п'ять гучних вибухів. А в Тульській області навіть повідомляли про збій в роботі інтернет після атаки.

Також через підвищену загрозу ударних БпЛА декілька аеропортів Росії вводили план «килим».

Вбивство у Мехіко

У центрі Мехіко невідові застрелили двох високопосадовців з команди мера Клари Бругади. Озброєні особи влаштували засідку. Нападники пересувались на мотоциклі.

Жертвами стали особистий секретар мера Хімена Гусман та радник Хосе Муньйос.

За попередніми даними, особистий секретар Гусман зупинилася на вулиці, щоб підібрати Муньйоса. Тоді двоє нападників на мотоциклі відкрили вогонь, вбивши Муньйоса на місці, а потім застрелили Гусман у салоні автомобіля.

Мер Клара Бругада не перебувала в автомобілі під час нападу. Вона заявила, що не допустить безкарності за цей злочин.

Землетрус у Стамбулі

У Стамбулі було зафіксовано землетрус магнітудою 4,0 бала.  За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, епіцентр підземних поштовхів знаходився у Мармуровому морі біля узбережжя району Бююкчекмедже.

Поштовхи сталися о 00:42 за місцевим часом і були відчутні в кількох районах мегаполіса.

Відомий геолог Наджі Герюр заявив, що землетрус стався на Кумбургазському розломі, що є одним з потенційно небезпечних регіонів для Стамбула. За його словами, напруження в цій сейсмічній зоні триває з кінця квітня, що вказує на можливу подальшу активність.

«Золотий купол» у США

Президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол».

Система буде багатошаровою, з використанням сучасних технологій і стане розширеною версією ізраїльського «Залізного купола», який вже довів свою ефективність. «Золотий купол» зможе перехоплювати ракети,«навіть якщо вони будуть запущені з іншого боку світу і навіть якщо вони будуть запущені з космосу».

Проєкт уже закладено у законопроект про бюджет. Зазначається, що на початковому етапі передбачено $25 млрд, а загальна вартість може сягнути $175 млрд.

Президент заявив, що система буде повністю функціональною до завершення його другого терміну: січня 2029 року.

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Теги: бюджет Дональд Трамп будівництво інтернет злочин землетрус радник росіяни

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