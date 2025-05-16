Путін не готовий до миру? Урсула фон дер Ляйєн пояснила, як діяти

ЄС готує нові санкції для посилення тиску на Росію, заявила фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що останні дії глави РФ Володимира Путіна свідчать про його небажання миру, тому потрібно посилити санкційний тиск на нього. Про це фон дер Ляєн сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Тирані, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Президентка Єврокомісії зазначила, що спочатку Путін закликав до припинення вогню напередодні 9 травня, але потім не дотримався цієї обіцянки.

Потім, за її словами, Україна за підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів закликала до повного і беззастережного припинення вогню на 30 днів, але Путін відхилив цю пропозицію.

«І нарешті він запропонував зустріч безпосередньо між Україною і Росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі. Президент Путін так і не з'явився. І це показує справжнє переконання президента Путіна, що він не хоче миру. Тому ми маємо посилити тиск», – сказала глава Єврокомісії.

Вона додала, що саме тому ЄС працює над новим пакетом санкцій.

«Цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2». Він охоплюватиме роботу над включенням до списку більшої кількості суден російського «тіньового флоту», а також зниження верхньої межі ціни на нафту і додаткові санкції проти фінансового сектору Росії. Для нас важливо, щоб ми домоглися миру, і тому ми маємо посилити тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру», – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, після відмови диктатора Володимира Путіна від 30-денного припинення вогню в Україні, лідери ЄС і Великої Британії шукають способи завдати нищівного удару по російській економіці, який затьмарить будь-який попередній раунд санкцій.