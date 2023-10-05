Путін виступив із новими цинічними заявами про війну в Україні (відео)

Путін вчергове заявив, що Росія нібито «не розпочинала війну, а навпаки намагається її закінчити»

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступив на дискусійному клубі «Валдай». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін вчергове заявив, що Росія нібито «не розпочинала війну, а навпаки намагається її закінчити».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Немає у нас жодних інтересів з погляду відвойовування якихось додаткових територій. Нам ще освоювати та освоювати Сибір, Східний Сибір та Далекий Схід. Росія – найбільша країна у світі, вона не шукає нових земель. Це не територіальний конфлікт», – сказав диктатор.

За словами диктатора РФ, бюджет Росії нібито справляється і в майбутньому «впорається» із проведенням так званої «СВО».

«У нас удвічі зросли витрати на оборону та безпеку, але у нас профіцит бюджету 660 млрд рублів», – заявив Путін.

Також російський диктатор вчергове звинуватив Захід у так званому контролі інших країн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Треба жити за «правилами», якими правилами? Наші колеги зі США не просто встановлюють такі правила, а ще й повчають, хто і як повинен їх виконувати. Хто і як повинен поводитися. Це проявляється у хамській формі – «ви повинні, ви зобов'язані». Ви хто такі взагалі? Яке ви маєте право попереджати когось?» – обурився Путін

Крім того, російський тиран прокоментував інформацію про те, що Росія зрадила Вірменію.

«Росія 15 років пропонувала Вірменії піти на компроміс і повернути Азербайджану 5 територій Карабаху та 2 залишити за собою, але вони відмовилися. Вірменія сама визнала Карабах частиною Азербайджану», – сказав очільник РФ.

Нагадаємо, в умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.

До слова, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році. На утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).