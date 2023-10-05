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Путін виступив із новими цинічними заявами про війну в Україні (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін виступив із новими цинічними заявами про війну в Україні (відео)
Російський диктатор Володимир Путін виступив на дискусійному клубі «Валдай»
фото з відкритих джерел

Путін вчергове заявив, що Росія нібито «не розпочинала війну, а навпаки намагається її закінчити»

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступив на дискусійному клубі «Валдай». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Путін вчергове заявив, що Росія нібито «не розпочинала війну, а навпаки намагається її закінчити».

«Немає у нас жодних інтересів з погляду відвойовування якихось додаткових територій. Нам ще освоювати та освоювати Сибір, Східний Сибір та Далекий Схід. Росія – найбільша країна у світі, вона не шукає нових земель. Це не територіальний конфлікт», – сказав диктатор.

За словами диктатора РФ, бюджет Росії нібито справляється і в майбутньому «впорається» із проведенням так званої «СВО».

«У нас удвічі зросли витрати на оборону та безпеку, але у нас профіцит бюджету 660 млрд рублів», – заявив Путін.

Також російський диктатор вчергове звинуватив Захід у так званому контролі інших країн.

«Треба жити за «правилами», якими правилами? Наші колеги зі США не просто встановлюють такі правила, а ще й повчають, хто і як повинен їх виконувати. Хто і як повинен поводитися. Це проявляється у хамській формі – «ви повинні, ви зобов'язані». Ви хто такі взагалі? Яке ви маєте право попереджати когось?» – обурився Путін

Крім того, російський тиран прокоментував інформацію про те, що Росія зрадила Вірменію.

«Росія 15 років пропонувала Вірменії піти на компроміс і повернути Азербайджану 5 територій Карабаху та 2 залишити за собою, але вони відмовилися. Вірменія сама визнала Карабах частиною Азербайджану», – сказав очільник РФ.

Нагадаємо, в умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.

До слова, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році. На утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).

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Теги: путін війна росія США

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