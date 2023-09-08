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Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
У Пентагоні назвали дії українців на полі бою «надзвичайно ефективними»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

США вважають, що українські військові ефективно використовують західну техніку на полі бою

Оборонне відомство США вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

«Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові – ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально», – зауважила речниця.

Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Водночас, вона відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.

Нагадаємо, що США оголосили новий пакет військової допомоги Україні вартістю $600 млн.

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Теги: Пентагон США ЗСУ контрнаступ

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