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Росія витратить на війну у 2024 році рекордні 11 трильйонів рублів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія витратить на війну у 2024 році рекордні 11 трильйонів рублів
На утримання загарбницької армії і виробництво зброї Путін спрямує 10,8 трильйона рублів
фото з відкритих джерел

Росія запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році

Російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на матеріали до проєкту бюджету, який уряд РФ розглядав на засіданні 22 вересня.

На утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).

Перелік видатків уряду Росії
Перелік видатків уряду Росії
фото: Bloomberg

Уперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету: на ці цілі буде виділено кожну третій рубль.

Порівняно з довоєнними рівнями оборонний бюджет стане більшим утричі: 2021 року він становив 3,6 трлн рублів.

У результаті сумарно силовики «з'їдять» рекордні 39% федерального бюджету, загальний обсяг якого зросте на 15%, до 36,6 трлн рублів. При цьому більша частина силових витрат пройде в «секретному» режимі: 11,1 трлн рублів становитимуть «тіньові» асигнування, цілі та статті яких у бюджеті не розкриваються.

Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше  $100 млрд за рік.

До слова, один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн.

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Теги: росія бюджет війна путін

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