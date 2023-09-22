Росія витратить на війну у 2024 році рекордні 11 трильйонів рублів
Росія запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році
Російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на матеріали до проєкту бюджету, який уряд РФ розглядав на засіданні 22 вересня.
На утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).
Уперше в історії оборонні витрати стануть найбільшою статтею бюджету: на ці цілі буде виділено кожну третій рубль.
Порівняно з довоєнними рівнями оборонний бюджет стане більшим утричі: 2021 року він становив 3,6 трлн рублів.
У результаті сумарно силовики «з'їдять» рекордні 39% федерального бюджету, загальний обсяг якого зросте на 15%, до 36,6 трлн рублів. При цьому більша частина силових витрат пройде в «секретному» режимі: 11,1 трлн рублів становитимуть «тіньові» асигнування, цілі та статті яких у бюджеті не розкриваються.
Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік.
До слова, один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн.
Коментарі — 0