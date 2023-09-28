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Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя
Ракета вбила двох людей
фото: поліція Польщі

Ракета була радянського, російського виробництва

Ракета, внаслідок падіння якої загинули двоє людей у селі Пшеводув після масованої атаки Росії в листопаді 2022 року, була українською. Про це заявив генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро під час пресконференції в Любліні 28 вересня.

«Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета», – сказав Зьобро.

Він розповів, що у питанні розслідування польська сторона співпрацює з українською. За словами посадовця, представники прокуратури Польщі приїжджали в Україну, де проводили слідчі дії.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

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Теги: Польща ракета війна

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