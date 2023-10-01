Путін почав гібридну агресію проти НАТО: які країни під загрозою

Через військову невдачу в Україні безпосередня загроза для Польщі та країн Балтії дещо знизилася, однак тепер Росія шукає слабке місце НАТО

Росія шукає слабке місце Альянсу

В умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО. Про це пише видання The Telegraph.

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Через військову невдачу в Україні безпосередня загроза для Польщі та країн Балтії дещо знизилася, однак тепер Росія шукає слабке місце НАТО. Ймовірно, новою точкою для дестабілізуючих зусиль Москви стануть Балкани – найслабший фланг НАТО, пише видання.

Так, минулого тижня група озброєних сербів влаштувала засідку на поліцейський патруль у Косово, що зрештою закінчилося нетривалим боєм та смертю одного поліцейського та трьох сербів. Цю ескалацію називають однією з найсерйозніших від 2008 року, коли Косово проголосило незалежність від Сербії.

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Лідери Косово назвали це терактом. А президент Сербії Александар Вучич заперечив будь-яку причетність, поскаржившись послу Росії в Сербії, що прем’єр-міністр Косово Альбін Курті проводить «жорстоку етнічну чистку» за підтримки Заходу.

«Ця ескалація – мрія Москви. Сербія та Росія місяцями готували сербів до ескалації в Косово, розпалюючи напруженість на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни в Україні. Вони заполонили інформаційний простір пропагандою, яка повторює старі твердження про те, що Косово належить Сербії, така риторика й раніше викликала етнічне насильство в регіоні», – пише видання.

Росія швидко скористалася цим інцидентом: російський речник заявив, що «додатковий тиск Заходу» ставить «весь Балканський регіон на небезпечну межу». Діючи гібридними методами без надсилання свої військ до регіону, Путін прагне досягти трьох цілей: відволікти Захід від України, зміцнити позиції Москви в регіоні та дати Кремлю важелі впливу на західні держави, шантажуючи їх загрозою ескалації конфлікту в регіоні.

НАТО оголосило, що посилює присутність своїх військ у Косово – Міністерство оборони Великої Британії передало командування армійським батальйоном НАТО для надання допомоги – але воно має зробити більше і швидко, щоб придушити насильство та застерегти Росію та Сербію.

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«Ще одна косовська криза може легко перекинутися на Північну Македонію, державу-члена НАТО, і матиме серйозні наслідки для європейської оборони в той час, коли США відволікаються майбутніми виборами. Попри загальну військову перевагу НАТО, у нього слабкі позиції на Балканах, і Росія продовжує перемагати його там. Настав час НАТО посилити свою присутність у регіоні та перевести Росію до оборони», – пише The Telegraph.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні.

Також президент Сербії образився на ЄС через підтримку України. Вучич висловив нерозуміння тим, що ЄС набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії.

Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014-му. Нині вони загальмували насамперед через небажання Белграда нормалізувати відносини з частково визнаним Косовом.

Сербія також є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що європейські посадовці неодноразово називали порушенням спільної зовнішньої політики об’єднання.

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Раніше сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини. Коментуючи звернення Вучич заявив, що воно спрямоване проти Сербії і нібито робить його «винним за допомогу людям у Республіці Сербській», а ще – спрямоване на «провокування конфлікту».