Українці менше одружуються та частіше розлучаються: в чому причина

ДРАЦС зафіксував розлучень на третину більше, ніж минулого року

Кількість розлучень може бути ще більшою, бо немало шлюбів розриваються через суд

Кількість українців, які бажають одружитись під час війни, скоротилася майже на 20%, якщо порівнювати з минулим роком. Водночас розірвань шлюбів побільшало, йдеться у сюжеті ТСН.

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Повідомляється, що на рішення менше одружуватися війна майже не впливає – кількість зареєстрованих шлюбів така сама, як у 2021 році.

Щодо ситуації з розлученнями, то цього року ДРАЦС зафіксував їх на третину більше, ніж минулого (понад 10 тисяч), але частину з них прийнято ще 2022 року, а оформлено зараз, а деякі спірні й вирішуються через суд.

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Рішення суду необхідне, якщо є неповнолітні діти, претензії щодо майна, бажання розірвати шлюб не від двох, а лише від одного з подружжя та ін.

Але як би не розривався шлюб, головною причиною багато українців називають саме війну. Після повномасштабного вторгнення багато людей виїхали з країни, а відстань і тривале перебування нарізно призводить до згасання почуттів та відвикання від свого партнера.

Автори сюжету додали, що війна стала причиною загострення образ та непорозумінь, які накопичилися за роки подружнього життя. При цьому адвокати рекомендують намагатись розірвати шлюб мирним шляхом, оскільки заручниками ситуації нерідко стають діти.

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Нагадаємо, станом на кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебуває 5,6–6,7 млн українців. Це на 0,3–0,5 млн більше, ніж у кінці 2022 року, коли їх кількість складала 5,3–6,2 млн осіб. Переважна більшість біженців – жінки та діти. Згідно з опитуванням, переважна кількість українців (63%), які зараз перебувають за кордоном, планують повернутися до України. Проте багато чинників ставлять під сумнів повернення біженців.