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НАЗК внесло до переліку спонсорів війни ще три компанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни ще три компанії
фото ілюстративне

Компанії сплачують значні податки до бюджету агресора, що дозволяє продовжувати війну

Три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Йдеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). Ці компанії, за даними НАЗК, продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь росії сплатою податків.

Зазначається, що CNOOC Limited, дочірня компанія CNOOC Group, а також CNPC, мають по 10% акцій у проєкті «Арктик ЗПГ-2», розташованому на півострові Гідан в Арктичному регіоні росії. Капітальні вкладення для запуску проєкту Арктик СПГ-2 на повну потужність оцінюються у 21,3 млрд доларів США.

Корпорація Sinopec Group, у свою чергу, володіє 10% відсотками акцій ПАТ «Сібур Холдінг». За перше півріччя 2023 року холдингом було сплачено податки до бюджету країни-окупанта на суму 33 млрд рублів (або 347 млн доларів США).

А CNPC, за даними НАЗК, має частки відразу у чотирьох російських проєктах у сфері нафтогазової галузі.

«Компанія сплачує значні податки до бюджету агресора, що дозволяє продовжувати цю війну. Так, сума податку на прибуток «Ямал ЗПГ» у 2022 році склала близько 80 млрд рублів (або 1,14 млрд доларів США)», – йдеться у повідомленні.

До слова, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило угорський ОТР Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Теги: Китай НАЗК війна

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