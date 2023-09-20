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Вірмени масово покидають Нагірний Карабах (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірмени масово покидають Нагірний Карабах (відео)
У Степанакертському аеропорту Нагірного Карабаху відбувається масова евакуація вірменів
фото: скріншот з відео

«Влада» невизнаної республіки Нагірного Карабаху погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану

Так звана влада Нагірного Карабаху оголосила, що вдалося досягнути домовленостей щодо припинення вогню з боку вірмен та азербайджанців. Відтак, у соцмережах з'явилося відео, як вірмени залишають місто Степанакерт.

У Степанакертському аеропорту Нагірного Карабаху відбувається масова евакуація громадян з Аскерана та інших населених пунктів.

Вірмени біля аеропорту в Степанакерті
Вірмени біля аеропорту в Степанакерті
фото: вірменські ЗМІ

За даними місцевих ЗМІ, «влада» невизнаної республіки погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану. Домовленості набули чинності 20 вересня о 13:00 за місцевим часом. Припинення вогню відбулося за втручання російської сторони.

Влада Азербайджану підтвердила припинення вогню та узгодження домовленостей з невизнаною республікою. За даними азербайджанського Міноборони, з території Карабаху мають вивести вірменських військовослужбовців.

Зустріч між представниками мешканців Нагірного Карабаху та Азербайджану відбудеться у четвер, 21 вересня. Тоді відбудеться обговорення щодо інтеграції Нагірного Карабаху за азербайджанським законодавством. Фактично перемовини визначать подальше існування Нагірного Карабаху як республіки.

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

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Теги: росія Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах конфлікт

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