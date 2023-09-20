Вірмени масово покидають Нагірний Карабах (відео)

«Влада» невизнаної республіки Нагірного Карабаху погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану

Так звана влада Нагірного Карабаху оголосила, що вдалося досягнути домовленостей щодо припинення вогню з боку вірмен та азербайджанців. Відтак, у соцмережах з'явилося відео, як вірмени залишають місто Степанакерт.

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У Степанакертському аеропорту Нагірного Карабаху відбувається масова евакуація громадян з Аскерана та інших населених пунктів.

Вірмени біля аеропорту в Степанакерті фото: вірменські ЗМІ

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За даними місцевих ЗМІ, «влада» невизнаної республіки погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану. Домовленості набули чинності 20 вересня о 13:00 за місцевим часом. Припинення вогню відбулося за втручання російської сторони.

Влада Азербайджану підтвердила припинення вогню та узгодження домовленостей з невизнаною республікою. За даними азербайджанського Міноборони, з території Карабаху мають вивести вірменських військовослужбовців.

Зустріч між представниками мешканців Нагірного Карабаху та Азербайджану відбудеться у четвер, 21 вересня. Тоді відбудеться обговорення щодо інтеграції Нагірного Карабаху за азербайджанським законодавством. Фактично перемовини визначать подальше існування Нагірного Карабаху як республіки.

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

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Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.