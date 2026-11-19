Російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристороннього саміту з лідерами США та Китаю визнав, що Україна має право на безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ні, ви знаєте, у чому справа. Справа в безпеці як для Росії, так і для України. Ми визнаємо, що Україна має право на безпеку, так само як і Росія. Просто про безпеку Росії ніхто не хоче обговорювати. А це й суттєвий момент для нас, м’яко кажучи», – сказав Путін.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна має погодитися на запропоновані раніше компроміси для завершення війни. За його словами, ці пропозиції обговорювалися ще до російсько-американського саміту в Анкориджі на Алясці.

Також російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Кримському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.