У місті в одній із будівель виникла пожежа

Увечері 17 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Про це повідомляє Главком з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну та мера міста Сергія Моргунова.

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури в самому центрі Вінниці. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила», – наголосила Заболотна.

Зазначається, що усі відповідні служби виїхали на місце атаки.

«Вибух у центрі Вінниці. В одній із будівель виникла пожежа. Станом на зараз постраждалих немає. Будьте особливо пильними. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – уточнив Моргунов.

Нагадаємо, російські війська атакували Вінницю 17 листопада. Унаслідок влучання у стоянку автомобілів загинула жінка, ще одна жінка зазнала травм. На місці удару загорілися чотири транспортні засоби.