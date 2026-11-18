Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропустять тристоронню зустріч у Китаї через переговори з європейськими партнерами

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер пропустять тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, заплановану на 19 листопада в китайському Шеньчжені. Натомість американські представники проведуть переговори з європейськими партнерами щодо майбутньої системи безпеки в Європі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спецпредставника російського диктатора Кирила Дмитрієва.

За словами Дмитрієва, Віткофф і Кушнер спочатку мали увійти до складу американської делегації на переговорах у Китаї. Однак їхні плани змінилися через консультації з європейськими країнами.

Представник Кремля заявив, що американські переговорники нині пояснюють європейським партнерам можливу структуру майбутньої системи безпеки на континенті. Саме тому вони пропустять зустріч лідерів трьох держав.

Дмитрієв також стверджує, що переговори в Європі та майбутня зустріч Трампа, Путіна й Сі Цзіньпіна пов'язані між собою. За його словами, сторони обговорюватимуть контури європейської безпеки після завершення російсько-української війни.

Водночас російський посадовець заявив, що Москва порушувала питання європейської безпеки ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Дмитрієв вважає, що Сполучені Штати нині просувають власне бачення майбутнього безпекового устрою Європи.

Окремо він наголосив на економічному значенні тристоронніх переговорів у Китаї. За твердженням Дмитрієва, американський бізнес зацікавлений у спільних російсько-китайських інвестиційних проєктах, зокрема в енергетичній галузі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підготовку тристоронніх переговорів Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна без заздалегідь узгодженого порядку денного. Зустріч має відбутися в Китаї за участю лідерів трьох держав.

Також «Главком» писав про анонс Кремлем окремих переговорів Путіна і Трампа. Російська сторона заявляла про можливість двосторонньої зустрічі без участі китайського лідера.

Крім того, «Главком» розповідав про підготовку документа за участю Росії, Китаю та США, який Кремль планував представити за підсумками дипломатичних контактів.