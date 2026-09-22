Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підписав санкційний закон Грема, якого в Кремлі намагалися уникнути
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Головне в «пекельних санкціях» – нові правила для Росії

500 відсотків. Саме таку стелю мита на російські товари прописано в законі, який Трамп підписав минулої пʼятниці. Тепер інша цифра: США ввозять з Росії приблизно на три-пʼять мільярдів доларів на рік – добрива, паладій, збагачений уран. До війни було майже 30 мільярдів. Найгучніше число в тексті стосується торгівлі, якої майже не лишилося.

Робоча стаття закону інша. Протягом 30 днів після підписання, тобто до 18 жовтня, президент має підняти мито до 100 відсотків на всі товари з країн, які входять до пʼятірки найбільших покупців російської нафти чи газу і продовжують купувати. Плюс пʼятірка тих, хто найбільше допомагає обходити нафтові санкції.

По нафті це Китай, Індія, Туреччина і європейці, які досі приймають «Дружбу». По газу список несподіваний: поруч із Китаєм туди потрапляють європейські покупці російського СПГ і Японія, хоч для них прописано вихід: частка менша за 15 відсотків російського газового експорту плюс доведене скорочення.

Формально вибору в президента немає: у тексті стоїть shall, «зобовʼязаний». Вибір захований поруч. Мито – «до 100 відсотків», а наступний пункт прямо дозволяє торгпреду США тримати ставку в діапазоні «більше нуля і до ста». Один відсоток закон виконує.

Шукати лазівку не треба, її вбудовано в саму цифру. І ще 10 днів на письмове обґрунтування в Конгрес перед введенням мита – зручний уповільнювач. Зеленський, подякувавши за підпис, одразу переніс розмову на застосування. Це точне читання тексту: підпис і застосування тут дві різні події.

Окремою статтею президент може взагалі не застосовувати будь-яку санкцію, будь-яке обмеження і будь-яке мито з цього закону. Потрібне одне: письмове засвідчення Конгресу, що так вигідніше національним інтересам США, плюс пояснення. Схвалення Конгресу не потрібне, заблокувати він це не може.

А от скасувати санкції остаточно – процедура зовсім іншої ваги. Для цього Росія має підписати мирну угоду, яку прийме український уряд, і припинити бойові дії. Потім 30 днів Конгрес вивчає рапорт і може ухвалити резолюцію несхвалення. Вимкнути тимчасово легко, зняти назавжди – важко.

Виняток тут вимикає закон трьома різними способами. Продовольство, ліки, гуманітарка, розвідка, 270 днів на згортання бізнесу в Росії, паливо для реакторів і все, що стосується NASA, виведені з-під дії прямо в тексті – тут нічийого рішення не треба.

Мінфін США може видати нову генеральну ліцензію або не чіпати іноземний банк, якщо визнає санкції проти нього невигідними для американської економіки. Зверху лягає президентська відмова.

Показова деталь: під 500-відсоткове мито не підпадає збагачений уран для американських АЕС. Конгрес виписав виняток рівно для того російського товару, який США поки не мають чим замінити.

Коли це стане відчутним, видно з календаря. Brent тримається вище 107 доларів, Ормузька протока фактично не працює з лютого, дизель в Америці перевалив за шість доларів за галон, а 3 листопада – проміжні вибори. Стовідсоткове мито на китайські й індійські товари – це дорожчі полиці в американських магазинах і ще один поштовх ціні нафти.

Тиждень тому Трамп публічно просив Київ не бити по російських НПЗ саме через пальне. Людина, яка просить про це, не введе через місяць мито з тим самим ефектом.

Намір адміністрації буде видно зі списків. Закон вимагає за 30 днів внести до них конкретних людей, банки і судна – на ціни на заправках це не впливає, тож звичні відмовки тут не працюють.

Але головне в цьому законі не мита. Указні санкції проти Росії він переписав у статут – скасувати їх розчерком пера більше не можна. Окремим рядком виведено з-під удару виплати за кредитами G7 і ЄС Україні, які обслуговуються з доходів від заморожених російських активів, а банки, що тримають ці активи, не зобовʼязані повертати Росії нараховані відсотки.

Тепер будь-яке послаблення для Москви вимагає від Трампа підпису під документом, який прочитають і Конгрес, і преса. Домовитися про це в телефонній розмові вже не вийде – доведеться лишати слід на папері. Саме цього Кремль уникав увесь рік перемовин.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США санкції Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор ЦРУ Джон Л. Реткліфф
Навіщо Реткліфф літав до Москви: США попередили Путіна про загрозу режиму?
27 серпня, 10:47
Силовики змусили учасників фестивалю лежати обличчям донизу
У РФ силовики увірвалися на секретний фестиваль через «підтримку України»
23 серпня, 14:29
Федоров: Я був би дуже радий допомогти Америці створити армію дронів
FT: Федоров готовий допомогти США створити «армію дронів» в обмін на ракети для Patriot
31 серпня, 01:49
Затримано сімох учасників злочинної організації
Російський наркокартель створив в Україні мережу для вербування людей: проведена спецоперація (фото)
31 серпня, 10:03
Єкатеринбурзький комплекс є одним із великих логістичних об’єктів Wildberries за Уралом
Дрони атакували ключовий логістичний хаб Wildberries за Уралом
31 серпня, 10:19
За оцінкою Каріса, зараз Росія перебуває у слабкому становищі, тому безпосередньої загрози нападу найближчим часом він не бачить
Президент Естонії озвучив терміни можливого нападу Росії
30 серпня, 15:59
Нафтогазовий сектор і надалі забезпечує приблизно п'яту частину надходжень федерального бюджету РФ
Нафтові доходи Росії впали до найнижчого рівня за півроку – Bloomberg
4 вересня, 01:01
Раніше Трамп заявляв, що очікує завершення війни після проміжних виборів у США
Трамп заявив, що не шкодує про рішення почати війну з Іраном
11 вересня, 08:26
Курс юаня піднявся до найвищого рівня з початку 2023 року
Юань оновив трирічний максимум напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна
Вчора, 10:53

Ігор Петренко

Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем
Зеленський поїде до Трампа з нашим найсильнішим козирем
Сусідів не обирають: навіщо Україні «Карпатська вісімка»
Сусідів не обирають: навіщо Україні «Карпатська вісімка»
Китай може зупинити війну Росії проти України. Яку гру веде Пекін
Китай може зупинити війну Росії проти України. Яку гру веде Пекін
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував
Дрон біля кордонів НАТО. Кремль не перейшов лінію, він її протестував
Трамп і $5 тис. для виборців. Куди рухається американська демократія?
Трамп і $5 тис. для виборців. Куди рухається американська демократія?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua