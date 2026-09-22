Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»

Головне в «пекельних санкціях» – нові правила для Росії

500 відсотків. Саме таку стелю мита на російські товари прописано в законі, який Трамп підписав минулої пʼятниці. Тепер інша цифра: США ввозять з Росії приблизно на три-пʼять мільярдів доларів на рік – добрива, паладій, збагачений уран. До війни було майже 30 мільярдів. Найгучніше число в тексті стосується торгівлі, якої майже не лишилося.

Робоча стаття закону інша. Протягом 30 днів після підписання, тобто до 18 жовтня, президент має підняти мито до 100 відсотків на всі товари з країн, які входять до пʼятірки найбільших покупців російської нафти чи газу і продовжують купувати. Плюс пʼятірка тих, хто найбільше допомагає обходити нафтові санкції.

По нафті це Китай, Індія, Туреччина і європейці, які досі приймають «Дружбу». По газу список несподіваний: поруч із Китаєм туди потрапляють європейські покупці російського СПГ і Японія, хоч для них прописано вихід: частка менша за 15 відсотків російського газового експорту плюс доведене скорочення.

Формально вибору в президента немає: у тексті стоїть shall, «зобовʼязаний». Вибір захований поруч. Мито – «до 100 відсотків», а наступний пункт прямо дозволяє торгпреду США тримати ставку в діапазоні «більше нуля і до ста». Один відсоток закон виконує.

Шукати лазівку не треба, її вбудовано в саму цифру. І ще 10 днів на письмове обґрунтування в Конгрес перед введенням мита – зручний уповільнювач. Зеленський, подякувавши за підпис, одразу переніс розмову на застосування. Це точне читання тексту: підпис і застосування тут дві різні події.

Окремою статтею президент може взагалі не застосовувати будь-яку санкцію, будь-яке обмеження і будь-яке мито з цього закону. Потрібне одне: письмове засвідчення Конгресу, що так вигідніше національним інтересам США, плюс пояснення. Схвалення Конгресу не потрібне, заблокувати він це не може.

А от скасувати санкції остаточно – процедура зовсім іншої ваги. Для цього Росія має підписати мирну угоду, яку прийме український уряд, і припинити бойові дії. Потім 30 днів Конгрес вивчає рапорт і може ухвалити резолюцію несхвалення. Вимкнути тимчасово легко, зняти назавжди – важко.

Виняток тут вимикає закон трьома різними способами. Продовольство, ліки, гуманітарка, розвідка, 270 днів на згортання бізнесу в Росії, паливо для реакторів і все, що стосується NASA, виведені з-під дії прямо в тексті – тут нічийого рішення не треба.

Мінфін США може видати нову генеральну ліцензію або не чіпати іноземний банк, якщо визнає санкції проти нього невигідними для американської економіки. Зверху лягає президентська відмова.

Показова деталь: під 500-відсоткове мито не підпадає збагачений уран для американських АЕС. Конгрес виписав виняток рівно для того російського товару, який США поки не мають чим замінити.

Коли це стане відчутним, видно з календаря. Brent тримається вище 107 доларів, Ормузька протока фактично не працює з лютого, дизель в Америці перевалив за шість доларів за галон, а 3 листопада – проміжні вибори. Стовідсоткове мито на китайські й індійські товари – це дорожчі полиці в американських магазинах і ще один поштовх ціні нафти.

Тиждень тому Трамп публічно просив Київ не бити по російських НПЗ саме через пальне. Людина, яка просить про це, не введе через місяць мито з тим самим ефектом.

Намір адміністрації буде видно зі списків. Закон вимагає за 30 днів внести до них конкретних людей, банки і судна – на ціни на заправках це не впливає, тож звичні відмовки тут не працюють.

Але головне в цьому законі не мита. Указні санкції проти Росії він переписав у статут – скасувати їх розчерком пера більше не можна. Окремим рядком виведено з-під удару виплати за кредитами G7 і ЄС Україні, які обслуговуються з доходів від заморожених російських активів, а банки, що тримають ці активи, не зобовʼязані повертати Росії нараховані відсотки.

Тепер будь-яке послаблення для Москви вимагає від Трампа підпису під документом, який прочитають і Конгрес, і преса. Домовитися про це в телефонній розмові вже не вийде – доведеться лишати слід на папері. Саме цього Кремль уникав увесь рік перемовин.