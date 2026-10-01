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Скільки Україні коштують зупинки бізнесу під час повітряних тривог

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Скільки Україні коштують зупинки бізнесу під час повітряних тривог
Виробничий завод, знищений атакою російського безпілотника в Одеській області
фото: Укрінформ

Україна шукає додаткову допомогу серед міжнародних партнерів

Кожна година зупинки бізнесу під час повітряних тривог коштує Україні приблизно $45 млн на тлі ескалації ударів РФ по промислових об'єктах, логістичних вузлах та центрах обробки даних. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами міністра економіки та навколишнього середовища Олександра Кравченка, ворог намагається фактично знищити українську економіку, активно застосовуючи нові реактивні безпілотники.

Щоб зменшити фінансові втрати, уряд запровадив дворівневу систему сповіщень, за якої «жовтий» рівень небезпеки дозволяє підприємствам продовжувати роботу, хоча це пов'язано з високими ризиками для безпеки працівників через продовження атак.

Крім того, російські обстріли цього року вже завдали збитків основним фондам країни на $10 млрд, що суттєво посилило навантаження на державний бюджет. Оцінюваний дефіцит вдалося скоротити з $27 до $20 млрд за рахунок оптимізації витрат і пошуку внутрішніх резервів, однак потреба у зовнішньому фінансуванні на майбутнє залишається критичною.

Уряд шукає додаткову допомогу серед міжнародних партнерів і розглядає залучення приватного сектору до купівлі засобів ППО, готуючись до найважчої зими в умовах зростання вартості ведення війни та втоми європейських країн.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія має понести відповідальність за шкоду, якої вона завдала Україні внаслідок повномасштабної агресії. Відтепер постраждалі можуть подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків за всіма 43 категоріями.

«Росія має понести відповідальність за всю шкоду, яку вона завдала і продовжує завдавати Україні – людям, бізнесу, державі», – наголосив глава уряду.

Варто нагадати, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах.

Теги: росія бюджет війна Україна

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