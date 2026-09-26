Лавров та глава МЗС Німеччини зустрілися вперше від початку повномасштабної війни в Україні

Під час розмови Йоганн Вадефуль закликав Росію відмовитися від небезпечного шляху ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Це перша двостороння зустріч очільників МЗС двох країн від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt.

Зустріч відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Переговори тривали близько 20 хвилин і завершилися рукостисканням міністрів.

❗️Лавров уперше із січня 2022 року зустрівся з главою МЗС Німеччини Переговори відбулися з ініціативи німецької сторони та тривали близько 20 хвилин. Про зміст зустрічі не повідомляється. Зустріч відбулася на тлі різкого погіршення відносин між Москвою та Берліном після взаємних звинувачень у диверсіях із безпілотниками. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2026

За інформацією російського МЗС, яку цитує Welt, ініціатором зустрічі виступила німецька сторона. Водночас конкретний порядок денний переговорів спочатку не розголошувався.

Під час розмови Вадефуль закликав Росію відмовитися від того, що він назвав небезпечним шляхом ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО. Водночас, за даними німецької делегації, глава МЗС ФРН заявив, що можливість повернення до більш конструктивних відносин між двома країнами залишається відкритою.

Контакт відбувся на тлі спроб знайти шляхи до завершення війни Росії проти України та напружених відносин між Берліном і Москвою.

Лише кілька днів тому Вадефуль звинувачував Росію у посиленні гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. Під час засідання Ради Безпеки ООН він заявив, що такі дії Москви «досягли нового рівня».

У вересні Вадефуль також заявляв, що російська загроза досягла кордонів Німеччини, і закликав посилювати європейську складову НАТО.

Раніше Сергій Лавров заявляв про початок справжньої війни з Німеччиною. Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

Зазначимо, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.