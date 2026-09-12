Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Померла 1,5-річна донька бранки Кремля Олександри Стрілець

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Померла 1,5-річна донька бранки Кремля Олександри Стрілець
Окупанти засудили Олександру Стрілець до 12 років ув’язнення
фото з соцмереж

Раніше окупанти відправили матір за 2,2 тис. км від дому, відмовивши їй у відстрочці для догляду за важкохворою дитиною 

Уранці 11 вересня померла півторарічна донька кримської політв’язненої Олександри Стрілець. За день до цього дівчинку, яка народилася передчасно з вагою 530 грамів і від народження перебувала в реанімації на штучній вентиляції легень, уперше виписали з лікарні додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову газету».

Олександру Стрілець у серпні 2026 року окупаційний суд Севастополя засудив до 12 років позбавлення волі у справі про так звану «державну зраду». Такий самий термін отримала її мати Вікторія, яка має розсіяний склероз. Після 2014 року Олександра жила в Україні із батьком-військовим, але коли матері поставили цей діагноз, переїхала до неї, щоб доглядати.

Російські силовики звинувачували жінок у тому, що вони нібито фотографували об’єкти російських військ в окупованому Криму та передавали матеріали українським спецслужбам.

Справу Олександри окупаційний суд розглянув за одне засідання. Через тяжкий стан новонародженої доньки під час так званого «досудового розслідування» Стрілець не відправляли до СІЗО. Їй дозволяли щодня перебувати поруч із дитиною в лікарні.

Перед винесенням вироку Стрілець просила відстрочити відбування покарання, оскільки її донька потребувала постійного догляду. Медики письмово підтвердили стан дитини та необхідність присутності матері.

Однак окупаційний «суд» відмовив у клопотанні, а апеляційна інстанція залишила це рішення без змін. Після цього Олександру Стрілець етапували приблизно за 2,2 тис. км від дому – до жіночої колонії №5 у Козловці в російській Чувашії.

Діти залишилися з чоловіком політв’язненої Максимом. 10 вересня півторарічну Леру виписали з лікарні, і вона вперше опинилася вдома. Наступного ранку дівчинка померла. У Олександри Стрілець залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, Росія неодноразово етапувала засуджених в окупованому Криму українських політв’язнів до віддалених регіонів РФ. Зокрема, у 2024 році незрячого кримського політв’язня Олександра Сізікова вивезли з окупованого півострова до Росії, попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність І групи.

Читайте також:

Теги: росія політв’язні Крим окуповані території окупанти дитина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новоросійськ після удару Сил оборони
Зеленський розповів, чим унікальний удар України по Новоросійську
12 серпня, 21:55
MSC є найбільшим у світі оператором контейнерних перевезень
Світовий гігант контейнерних перевезень зупинив рейси до російського порту
27 серпня, 08:16
Російські війська майже безперервно атакували столицю безпілотниками
Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю тривог за добу
28 серпня, 00:48
Міністр повідомив про звернення України до Міжнародного союзу електрозв'язку через російську супутникову систему
Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет»
29 серпня, 02:51
Російська ППО відбивала атаку
Дрони атакували Ленінградську область (відео)
17 серпня, 08:51
РЛС «Небо-У» коштує приблизно $100 млн
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
27 серпня, 15:09
Атака на Україну, переговори спецпредставників Трампа з Путіним: головне за ніч 6 вересня
Атака на Україну, переговори спецпредставників Трампа з Путіним: головне за ніч 6 вересня
6 вересня, 06:03
Окупант на ім'я Микита (справа) тепер хоче воювати за Україну
Окупант узяв у полон українського бійця, але зрештою здався йому сам
6 вересня, 19:15
Дар'я Легейда грає Пенелопу у виставі «Одіссея ~ Меотида»
Російські пропагандисти зробили рекламу виставі театру Франка про українську «Одіссею»
8 вересня, 14:22

Події в Україні

Втрати ворога станом на 13 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 13 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
Командир Третього армійського корпусу оцінив ситуацію на фронті
Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня
Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня
Атаки РФ поглиблюють бюджетну кризу в Україні перед складною зимою – Reuters
Атаки РФ поглиблюють бюджетну кризу в Україні перед складною зимою – Reuters

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua