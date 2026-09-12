Померла 1,5-річна донька бранки Кремля Олександри Стрілець

Раніше окупанти відправили матір за 2,2 тис. км від дому, відмовивши їй у відстрочці для догляду за важкохворою дитиною

Уранці 11 вересня померла півторарічна донька кримської політв’язненої Олександри Стрілець. За день до цього дівчинку, яка народилася передчасно з вагою 530 грамів і від народження перебувала в реанімації на штучній вентиляції легень, уперше виписали з лікарні додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нову газету».

Олександру Стрілець у серпні 2026 року окупаційний суд Севастополя засудив до 12 років позбавлення волі у справі про так звану «державну зраду». Такий самий термін отримала її мати Вікторія, яка має розсіяний склероз. Після 2014 року Олександра жила в Україні із батьком-військовим, але коли матері поставили цей діагноз, переїхала до неї, щоб доглядати.

Російські силовики звинувачували жінок у тому, що вони нібито фотографували об’єкти російських військ в окупованому Криму та передавали матеріали українським спецслужбам.

Справу Олександри окупаційний суд розглянув за одне засідання. Через тяжкий стан новонародженої доньки під час так званого «досудового розслідування» Стрілець не відправляли до СІЗО. Їй дозволяли щодня перебувати поруч із дитиною в лікарні.

Перед винесенням вироку Стрілець просила відстрочити відбування покарання, оскільки її донька потребувала постійного догляду. Медики письмово підтвердили стан дитини та необхідність присутності матері.

Однак окупаційний «суд» відмовив у клопотанні, а апеляційна інстанція залишила це рішення без змін. Після цього Олександру Стрілець етапували приблизно за 2,2 тис. км від дому – до жіночої колонії №5 у Козловці в російській Чувашії.

Діти залишилися з чоловіком політв’язненої Максимом. 10 вересня півторарічну Леру виписали з лікарні, і вона вперше опинилася вдома. Наступного ранку дівчинка померла. У Олександри Стрілець залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, Росія неодноразово етапувала засуджених в окупованому Криму українських політв’язнів до віддалених регіонів РФ. Зокрема, у 2024 році незрячого кримського політв’язня Олександра Сізікова вивезли з окупованого півострова до Росії, попри вимоги захисту звільнити його через інвалідність І групи.