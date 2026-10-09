США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду

Введення санкцій сталося після того, як один із колишніх суддів МКС отримав Нобелівську премію миру

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан засудила санкції США

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство наголошує, що це сталося через кілька годин після того, як один із колишніх суддів МКС отримав Нобелівську премію миру, що призвело до дипломатичного конфлікту між Вашингтоном та європейськими союзниками.

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан засудила санкції та заявила, що вони не зупинять роботу суду.

Адміністрація Трампа раніше вводила санкції проти прокурорів та суддів МКС. Однак цей крок йде набагато далі, оскільки потенційно передбачає покарання компаній, які надають послуги самому суду.

«Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності американців. Саме тому сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо операції з цим нелегітимним судом, відрізавши його від ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати», – сказав держсекретар Марко Рубіо у заяві, з якою ознайомилося агентство Reuters ще до офіційного оголошення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти МКС як організації загалом. До цього Вашингтон запроваджував обмеження проти окремих представників суду, але не проти всієї установи.

Зокрема, у вересні нідерландські посадовці розпочали підготовку до нового пакета санкцій США проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.