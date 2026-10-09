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Путін виставив Трампу ціну за енергетичне перемир'я з Україною – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Путін виставив Трампу ціну за енергетичне перемир'я з Україною – ЗМІ
Росія вимагає від США поступок за припинення ударів по енергетиці України
фото: Getty images

Кремль вимагає послаблення американських санкцій

Росія прагне домогтися послаблення санкцій США в обмін на енергетичне перемир’я з Україною. Київ виступає проти таких поступок і наполягає, що припинення ударів має бути взаємним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Kyiv Independent.

За інформацією видання, США намагаються домовитися з Україною та Росією про взаємне припинення атак на енергетичні об'єкти. Однак Кремль використовує переговори, щоб домогтися додаткових поступок.

У вересні російський представник Кирило Дмитрієв двічі відвідував США, де зустрічався зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час цих зустрічей сторони обговорювали можливість енергетичного перемир'я. Як розповіли українські та американські посадовці, Дмитрієв дав зрозуміти представникам Вашингтона, що Москва розраховує на послаблення санкцій у межах майбутньої домовленості.

При цьому наразі невідомо, які саме обмеження Росія хоче скасувати. Один із європейських дипломатів припустив, що йдеться, зокрема, про можливе розблокування заморожених російських коштів. У разі повернення цих грошей Москва майже напевно використає їх для подальшої ескалації війни.  Дипломат також сумнівається, що Росія справді має намір дотримуватися перемир'я.

Українські посадовці побоюються, що Кремль затягує переговори, намагаючись отримати економічні переваги, поки російські війська продовжують атакувати українську інфраструктуру. «Щоразу, коли починаються переговори, вони висувають дедалі більше вимог. Тепер з'явилося питання скасування санкцій», – розповів один з українських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів.

Україна наполягає, що припинення ударів по енергетичних об'єктах має бути взаємним і не повинно передбачати додаткових поступок Росії. Водночас високопоставлений український посадовець у сфері оборони повідомив виданню, що Москва намагається завдати якомога більшої шкоди українській енергосистемі, щоб посилити свої позиції перед можливими домовленостями. На цьому тлі Росія продовжує масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

9 жовтня українська делегація зустрінеться у США з представниками адміністрації Дональда Трампа. Сторони планують обговорити пропозиції щодо енергетичного перемир'я та припинення вогню в Чорному морі.

Українські посадовці також хочуть отримати детальну інформацію про переговори Вашингтона з Москвою та з'ясувати, яких саме санкційних поступок домагається Кремль.

За даними видання, Трамп прагне продемонструвати прогрес у переговорах щодо України напередодні проміжних виборів у США. Водночас переговори щодо завершення війни зайшли в глухий кут через територіальні вимоги Росії. Тому Вашингтон зосереджується на можливості досягти окремих домовленостей щодо енергетики та судноплавства в Чорному морі.

Україна сподівається, що ці контакти зрештою приведуть до тристоронньої зустрічі за участю Києва, Вашингтона та Москви. За інформацією журналістів, 4 жовтня Віткофф повідомив президенту України Володимиру Зеленському про намір США організувати таку зустріч наприкінці місяця. Зеленський підтримав цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучив склад української делегації, яка проведе переговори у США. До неї увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, колишній представник України в ООН Андрій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. 

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Теги: росія енергетика США санкції путін Дональд Трамп переговори перемир'я

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