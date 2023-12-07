Путін зустрівся із лідером країни, яка активно підтримує Росію зброєю (відео)

Ібрагім Раїсі розповів Путіну про ситуацію в Секторі Гази

Лідери двох країн збираються обговорити економічне співробітництво

Сьогодні, 7 грудня, у Москві російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, два лідери обговорюють ситуацію в Секторі Гази та на Близькому Сході.

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Також президенти двох країн збираються обговорити економічне співробітництво та інші питання.

У той же час у Білому домі заявили про стурбованість зростаючим військовим партнерством Росії та Ірану.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін відвідав із візитом Об’єднані Арабські Емірати. Він заявив, що відносини між країнами «вийшли на безпрецедентно високий рівень», а ОАЕ «головний торговий партнер Росії в арабському світі».