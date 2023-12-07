Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін зустрівся із лідером країни, яка активно підтримує Росію зброєю (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін зустрівся із лідером країни, яка активно підтримує Росію зброєю (відео)
Ібрагім Раїсі розповів Путіну про ситуацію в Секторі Гази
фото скріншот відео

Лідери двох країн збираються обговорити економічне співробітництво

Сьогодні, 7 грудня, у Москві російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, два лідери обговорюють ситуацію в Секторі Гази та на Близькому Сході.

Також президенти двох країн збираються обговорити економічне співробітництво та інші питання.

У той же час у Білому домі заявили про стурбованість зростаючим військовим партнерством Росії та Ірану.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін відвідав із візитом Об’єднані Арабські Емірати. Він заявив, що відносини між країнами «вийшли на безпрецедентно високий рівень», а ОАЕ «головний торговий партнер Росії в арабському світі».

Теги: путін президент диктатор відео Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Джо Байден
Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні
Сьогодні, 03:50
Володимир Путін: «Я не думаю, що щастя прийде в дім до тих, хто проводить таку політику»
Путін почав погрожувати Латвії через утиски російськомовних (відео)
4 грудня, 22:01
Республіканці вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів його родини
Конгресмени-республіканці готуються офіційно дати старт імпічменту Байдена
3 грудня, 18:51
Рінкевічс наголосив, що російська спроба атаки значною мірою провалилась.
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
25 листопада, 17:24
Володимир Зеленський про РФ: «Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є»
Президент України заявив, що РФ планує усунути його з поста до кінця 2023 року
21 листопада, 08:04
Захоплення судна з українцями: єменські хусити оприлюднили відео
Захоплення судна з українцями: єменські хусити оприлюднили відео
20 листопада, 22:15
Зеленський через Остіна передав послання Байдену
Зеленський через Остіна передав послання Байдену
20 листопада, 19:19
Очільник Чечні Рамзан Кадиров з сином Адамом Кадировим
Навіщо Адаму Кадирову стільки нагород?
13 листопада, 06:31
Після появи відео у мережі пройшло вже кілька днів, але Бабак так і не спростував його автентичність
Представник президента у Раді очікує заяви поліції щодо скандального відео з депутатом Бабаком
10 листопада, 17:58

Політика

Путін зустрівся із лідером країни, яка активно підтримує Росію зброєю (відео)
Путін зустрівся із лідером країни, яка активно підтримує Росію зброєю (відео)
Голова МЗС Киргизстану неоднозначно відреагував на вимогу дотримуватись санкцій проти РФ
Голова МЗС Киргизстану неоднозначно відреагував на вимогу дотримуватись санкцій проти РФ
Європарламент засудив шантаж Орбана
Європарламент засудив шантаж Орбана
США і Велика Британія запровадили санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ
США і Велика Британія запровадили санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ
Зеленський збирається відвідати Аргентину – ЗМІ
Зеленський збирається відвідати Аргентину – ЗМІ
Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів
Росія без Путіна: соратники Навального запускають у РФ кампанію до виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
17K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
11K
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
9697
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
8443
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
6832
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка

Новини

«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua